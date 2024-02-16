台北燈節明起開展16天！環保局出動綠能親善流廁車 還可手機充電
2024台北燈節「龍躍光城」明天登場至3月3日，展期16天，台北市環保局每天動員逾百名清潔人員維護環境、巡查上百座公廁，更出動全國首座低碳綠能流廁車、去年台灣燈會在台北頗受好評的多功能全齡化親善流廁車，讓民眾賞燈如廁免煩惱。
環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，燈節期間，每天都有超過百位清潔人員維護活動環境，環保局也在中華路兩側、紅樓（主燈區）、捷運站出入口、中山堂前廣場及北門廣場等燈區人潮聚集處，設置28處資源回收站，共56個一般垃圾桶與資源回收桶，方便賞燈遊客排出手中垃圾。
為方便民眾就近如廁，環保局不只加強巡查燈節展區21處、112座既有列管公廁，也出動支援過許多活動的低碳綠能流廁車、多功能全齡化親善流廁車，2輛流廁車迄今已服務上千人次，均以防疫規格加強全車環境內外清潔消毒，並提供應急生理用品，落實月經平權。
林鈺惠說，低碳綠能流廁車的用電是太陽能供電自發自用，多餘電力還可供民眾手機緊急充電；多功能全齡化親善流廁車具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林5大友善設施，「2023台灣燈會在台北」期間，獲台北市行無礙資源推廣協會體驗認可，多位身障民眾如廁也給予好評。
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