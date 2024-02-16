她「空中」產子 機上4醫伸援手

長榮航空昨從東京羽田飛往台北松山的BR一八九班機，飛行途中一名孕婦乘客出現臨盆反應，所幸當時機上有四名醫師旅客，加上全體空服員協助，順利產下一名男嬰，母子均安。網紅「中古小姐」透露，其中一名提供協助的醫師是她醫師老公「魔人」，在機上幫忙全程接生，為援助忙到衣服濕透。

根據本報掌握，該名孕婦乘客透昨約十一時廿分時表示不舒服、有破水、陣痛現象，由於產兆來得快又急，空服都還來不及準備無菌墊，旅客就在十一時五十五分於座位上產下一子。

中古小姐則在臉書上表示，「魔人」昨天搭飛機，傳訊息「我還在機場，衣服已溼透，必須先想辦法換衣服才能離開機場」。看到訊息差點嚇暈，原來是飛行途中有產婦生產，丈夫在飛機上幫忙接生。

根據長榮航空的運送規範，單胞胎懷孕卅六周以上或多胞胎懷孕卅二周以上乘客及生產後七天內之產婦搭機，不得搭機，但是該班機訂位中，並未顯示有需要出具適航證明的孕婦乘客，昨機上產子事件傳開後，長榮航空內部議論紛紛。

知情空服透露，該名孕婦本身相當瘦小，腹部並不明顯，她最初向空服表示不舒服，更試圖隱瞞，僅告知懷孕廿周，事後追問，才誘導孕婦說出預產期為三月三日，也就是說已懷孕卅八周。

長榮航空表示，針對個案不便透露包括旅客懷孕周數在內等個資。至於該男嬰是否享終生免費搭機？長榮航則說「無此慣例」。

資深空服則說，機上產子看似喜事一樁，但對乘客本身、組員都是很大的風險，還好母嬰均安，否則若有狀況，機上有協助的人都可能吃上官司。