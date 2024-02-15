年後腰圍失守？開工運動課表 腳踏車通勤30分鐘甩半碗飯熱量

過年大吃大喝，許多人腰圍失守。各行各業民眾今天起陸續回歸工作崗位，國健署建議，在新年的開始，擬定適合自己的定期運動課表，騎腳踏車通勤30分鐘就能消耗半碗白飯。

龍年開始之際是建立健康生活型態的最佳時機，衛生福利部國民健康署近日透過新聞稿提供「飲食」與「運動」好習慣建議，民眾在飲食方面可採取分食概念，許多人一起享用，既可享用多樣的美食，還能降低熱量的攝取；至於運動方面就仰賴習慣成自然。

國健署以各類活動30分鐘消耗熱量為例，從飯後到附近的公園健走30分鐘開始，以60公斤成人而言，可以輕鬆消耗165大卡熱量，想要更有挑戰的民眾，建議選擇爬樓梯，30分鐘可消耗252大卡，甚至連做家事也都可以消耗熱量，拖地30分鐘消耗111大卡、園藝126大卡。

1碗白飯熱量280大卡計算，以60公斤成人而言，晨間慢跑30分鐘可消耗246大卡，約甩掉1碗白飯、消耗90大卡的午後瑜珈或消耗120大卡晚間河濱腳踏車之旅，都是維持健康好方法。國健署表示，養成運動習慣，可從制定合理、可行目標開始，如選擇喜歡或容易達成運動。

國健署指出，運動不僅可以降低罹患心血管疾病與糖尿病的風險，還可以促進心理健康、增加肌力，維持標準的身材。剛開始不用選擇太困難的運動，這樣才容易堅持下去，不會半途而廢，也能獲得樂趣，循序漸進逐漸增加運動時間和強度，讓身體慢慢適應。