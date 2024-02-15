獨／長榮班機分娩母嬰均安 訂位未顯示有適航證明的孕婦乘客

長榮航空今天下午1架羽田到松山班機有孕婦在機上分娩，班機已降落，母子均安。據了解，該班機的訂位中，並未顯示有需要出具適航證明的孕婦乘客在機上，而寶寶只有28周以下而已。

長榮航空除不接受單胞胎懷孕36周以上（距離預產期4周以內）或多胞胎懷孕32周以上乘客及生產後7天內之產婦搭機。但接受懷孕乘客搭機的相關規範如下：單胞胎懷孕，懷孕28周至35周又6天（距離預產期12至4周）；或多胞胎懷孕，懷孕28周至31周又6天（距離預產期12至8周）的乘客，需由其主治醫師於搭機前10天內填具長榮航空之適航證明（MEDIF），同時於起飛48小時前完成預訂，經長榮航空公司醫師同意後，方可搭機。

但據了解，該班機的訂位中，並未顯示有需要出具適航證明的孕婦乘客在機上。也就是說，該名孕婦若是懷單胞胎，疑似懷孕28周以下，搭機前並不需要出具適航證明。

長榮航空2016年也曾發生機上產子，當時是一名印尼雅加達的移工，自己在機上洗手間生完之後告知空服。

華航也曾在2015年有旅客在機上產子。一架由台北飛往洛杉磯的CI008航班，一名孕婦在機上產子，由空服員在高空中協助產下女嬰，且該班機一度轉降阿拉斯加安克拉治。