快抬頭看天空 彭啟明：NASA飛機在台灣上空繞

「快抬頭看上空」，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，NASA飛機在台灣上空繞。

彭啟明表示，他去年遇到在國立中央大學恩師林能暉，對方眼睛亮起來，向他描述要在退休前做一個大事，就是要做台灣到東南空氣品質大規模的量測，有NASA飛機要飛來台灣上空。

彭啟明說，於是林能暉整合了國內外十幾個跨部會、20個學研單位將近40多名學者，進行高屏3D空品實驗，以解析地形、大氣環流與空氣汙染物三者相關性，以及於三度空間隨時間變化之國際聯合觀測。這也整合了美國太空總署NASA與我國及南韓、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家正進行亞洲空品飛航實驗。

「今天的重頭戲就是NASA飛機在上空，上上下下，繞來繞去好幾圈了」，彭啟明表示，來量測台灣的空氣品質，很感動，相信很多航空迷都在拍。

他說，這件事情要成功，很不容易，很佩服林能暉能夠領導這團隊，環境部的通力支持，尤其要跨很多部會合作，還有一兩小時，也請大家抬頭看天空，說不定NASA飛機就在我們頭頂。

NASA兩架科研飛機今天由菲律賓飛往南韓航程中，在台灣中南部及東部地區空域進行約4小時空氣品質觀測。圖為飛航軌跡圖。圖／環境部監資司提供