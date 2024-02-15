雞塊買1送1、套餐51折！肯德基「22款優惠組」登場

結束新年連假，「肯德基」自2月17日至2月29日期間，限時推出22種優惠方案，包括4款點心買1送1、7款午茶套餐72元起，另外還有激省個人餐、雙人咔啦桶餐等不同優惠，現享5折起。全部優惠最高可省2,179元。

本次肯德基的優惠中，包括香酥脆薯（小)、雞汁風味飯、4塊上校雞塊、玉米濃湯（大）等4款點心，均可享「買1送1」，最高現省52元。另外還有7款點心優惠組合，包括「香酥脆薯＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶（小）」、「雙色轉轉QQ球＋金燦鹽之花可可蛋撻＋無糖茉莉綠茶（小）」等選擇，每組72～79元。

同時活動中也推出7款個人餐優惠，其中「咔啦脆雞x2＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶（小）」每套111元，現享51折。另外還有3款適合多人共享的咔啦桶餐方案，每套269～399元，最高可享54折起。