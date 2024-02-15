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傳統市場開市 農糧署：高麗菜供應高峰已過後續穩定
大年初六傳統市場年後開市，由於到貨量仍少，加上家家戶戶都仍有年菜，正在銷庫存，因此需求不高，蔬菜部分年前量多價跌。農業部農糧署表示，不論是高麗菜或者葉菜類，後續應該是穩定供應，由於目前早晚仍涼， 需求仍會拉抬，但認為高麗菜供應狀況趨穩，不太會再發生價格低迷的情勢。
根據台北農產運銷公司統計，今天蔬菜交易量1705公噸，每公斤平均批發價25.2元。品質最好的高麗菜（上價）每公斤平均批發價12元、大白菜28元、小白菜34元、菠菜36元、A菜19元、地瓜葉47元；品質不理想的品項（下價）不論是大宗蔬菜、或者葉菜類，每公斤平均批發價都在10元以下，品質價格差異大。
根據北農分析，今天進貨量較春節休市前大幅增加，市況因逢春節過後承銷人存貨少、外市需求增加影響，買氣增強，交易市況順暢，各菜種行情價格漲多跌少。
農糧署副署長姚志旺表示，高麗菜的均價將近10元，可能過年期間，大家有一些備貨，今天到貨量也沒有很多，所以根據農糧署觀察，這幾天天氣早晚都偏冷涼，對消費量有幫忙，評估後續高麗菜供應高峰期已過，會持續穩定。
姚志旺表示，至於各種小葉菜類，因為今天是開市的第一天，百工百業陸續開工，後續供應狀況都會穩定；根據蔬菜苗的供應顯示，供應高峰已過了，後續會穩定供應，不至於會有供應量大到什麼程度，導致價格很差的情況。
他說，之前鼓勵合作社場採購，目前已經沒有，合作社廠依照市場的供需調節，由於新年剛過，家家戶戶都還有庫存，需求量還沒有很大，後續整個蔬果的供應，也會持續穩定充足，市場價格應該會平穩。
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