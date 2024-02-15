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新春義賣！ 5成弱勢孩具運動天賦 家扶籌募1千萬培育

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
家扶兒宇涵去年在世界青少年柔道錦標賽中奪下銀牌，創下中華隊此項賽事女子組歷年最佳成績。圖／家扶基金會提供
家扶兒宇涵去年在世界青少年柔道錦標賽中奪下銀牌，創下中華隊此項賽事女子組歷年最佳成績。圖／家扶基金會提供

家扶基金會「弱勢兒少適性教育資源」調查顯示，有5成孩子自認具運動天賦，卻有近3成礙於困境只能深藏夢想。據家扶觀察，有運動潛力的兒少每人每學期需要2000到1萬2000元的額外培訓費，家扶推動兒少運動潛力助學與菁英培植方案，目前至少有300名具潛質兒少，但仍有1000萬元的扶助缺口。即日起至25日，全台各地家扶中心舉辦「無窮世代新春義賣」，開工行公益吉祥再翻倍，更幫助逆流前行的弱勢孩子在體壇躍龍門。

依據家扶服務統計顯示，弱勢兒少在運動培訓上以「訓練裝備」需求最高，占57.7%，如訓練服、鞋子、球具、護具等用品；其次則是因「比賽」延伸的報名、交通食宿費用，占14.7%。

就讀高二的林宇涵幼時父親即病逝，媽媽以蔥油餅小攤辛苦拉拔出三位傑出體壇人才，除了兩位哥哥分別在國小、國訓中心擔任柔道助教和培練員外，宇涵去年更在世界青少年柔道錦標賽中奪下銀牌，創下中華隊此項賽事女子組歷年最佳成績，奧運是她未來夢想。

家扶指出，家扶扶助家庭裡，月收入不到2.5萬元的家庭占5成，扣除基本生活開銷、教育支出已相當拮据，難以負擔因運動培訓額外產生的各項開支，這窘境常讓許多弱勢孩子不得不放棄，同樣就讀高二的欣儀，在標槍的競技中逐漸嶄露頭角，在無窮世代短片「力量」中，奶奶回憶並由衷慶幸在家裡突遭變故陷困境時，沒有帶著孫子們做傻事，而是鼓起勇氣並尋求協助，才有現在正要發光發熱的欣儀。

家扶基金會執行長周大堯表示，孩子都有無限潛能，只要我們一點點幫助，所累積的力量將助推孩子一把，幫助孩子長出繼續奮鬥的力量，家扶基金會持續推動兒少運動潛力助學與菁英培植方案，目前至少有300名具潛質兒少，共1000萬元的扶助缺口。

開春第一周，全台家扶中心將舉辦「無窮世代新春義賣」，在地商家紛紛熱情響應，提供各式實用生活與應景商品，民眾也可透過小額定期捐款「無窮世代」，長期扶助弱勢兒少，成為他們最有力量的後盾。

家扶基金會 菁英 運動

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