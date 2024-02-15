1.6億大樂透獎落高雄路竹 網友直呼「高雄發大財」

高雄最近不只黃色小鴨旺，財運也旺，昨天是春節連續假期最後一天，大樂透億元富翁獎落高雄路竹，高達1.64億元的大樂透頭獎，由高雄市路竹區的「竹旺彩券行」開出，1人獨得。

台彩指出，昨天北、高兩地都刮出大獎，其中「200萬元加賓士車」是在供奉高雄「瑞窗彩券行」現身；台北情侶檔也在一家供奉彌勒佛的「天美工作室」彩券行刮中一百萬元。

但高雄人財運不僅於此，彩金高達1.64元的的大樂透頭獎，也在高雄市路竹區的「竹旺彩券行」開出，1人獨得。

最近適逢農曆春節，高雄地區彩券業從過年前夕旺到現在，高雄茄萣區一間剛開幕的漂浪彩券行，過年前據稱飛進一隻長得很像蜻蜓的長角蛉，之後一對年輕情侶買了兩張面額2000元的「2000萬超級紅包」，成為國內首個200萬元加賓士休旅車獎項得主。

接著高雄左營「乎你發彩券行」出2000萬、仁武水文忠彩券行刮出1200萬，前鎮二聖路寶蓮彩券行一對父女宣稱看見牆上財爺好像對他們微笑，刮中2000萬獎，苓雅區供奉觀世音瑞窗彩券行，一名男子刮中200萬加賓士，小港桂陽路也刮出2000萬，最旺的得主要屬昨天路竹竹旺彩券行，店家指近日眼皮狂跳，結果開出1.6億大樂透頭獎。

網友在臉書留言直呼「高雄發大財」，「高雄今年也太旺，旺到有點不可思議」，「最近大獎都在高雄耶」。