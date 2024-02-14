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台灣連6年醫療照顧世界第一 洪子仁：須解讀這事才客觀

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
全球資料庫網站「Numbeo」最新公布「醫療照護指數」（Health Care Index），台灣再次奪得世界第一，這已是台灣連續6年、12次評比蟬聯世界第一。圖／本報資料照片
全球資料庫網站「Numbeo」最新公布「醫療照護指數」（Health Care Index），台灣再次奪得世界第一，這已是台灣連續6年、12次評比蟬聯世界第一。圖／本報資料照片

國內醫療技術、品質逐年提升，而在健保制度實行多年下，醫療照顧方面更是領先全球各國。今年新春傳來好消息，全球資料庫網站「Numbeo」最新公布「醫療照護指數」（Health Care Index），台灣再次奪得世界第一，這已是台灣連續6年、12次評比蟬聯世界第一，領先鄰近日本、南韓。

2012年起，Numbeo依醫療人員的技術與能力、醫療設備軟硬體的優劣、醫療所在地點的易達程度等7大指標，針對94個國家進行調查，每年定期公布二次「醫療照護指數」。細數台灣過往成績，2014年排名第7、2015年排名第3、2016年排名第1、2017年排名第3、2018年排名第2，自2015起台灣排名都在前三。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，這次調查指出在全球醫療照護指數，台灣排第一位，大家在讀這篇文章中，應該要先了解它的背景，才能解讀真正台灣第一的意涵。這是一個透過資料庫平台從網路問卷調查的訊息，對象是以商務及在世界各國經常旅遊的人士，請他們填寫問卷，調查他們對各國醫療人員素質、醫院軟硬體設施及取得醫療方便性與否？以-2分到+2分給出分數加總計出各國排行分數，而得出這樣的結果，

洪子仁表示，這個結果正確的解讀是告訴大家，台灣在醫療可近性及醫療費用的性價比，也就是台灣在看病的方便性及費用的合理性，這個部分排全球第一，他認為是實至名歸沒有問題。

「但這個調查指數評比，並沒有辦法去推論，台灣在健康指標上也是世界第一。」洪子仁說，如台灣的平均餘命、新生兒死亡率、可避免死亡率、疾病別死亡率及癌症五年存活率等，這些健康指標若是國際期刊「Lancet」調查，台灣於世界排名為第35到37位，在亞洲僅次於日本、南韓及新加坡，因此，我們固然對台灣在看病的方便性及費用合理上得到世界第一感到光榮，但另外一方面我們更思考如何提高民眾的健康指標，這才是更重要。

洪子仁說，政府照顧民眾健康，不但要讓民眾看得到、看得起，最重要的是更要看得好，這個看得好，其實在健康指標上還有很大的努力空間。他強調醫療支出是投資不是成本，只有提高對醫療的支出，才能加速引進新藥、新科技，優化醫療環境，才能真正全面提升民眾的健康照護，也就是要讓民眾看得到、看得起外，更要看得好，這才是我們在解讀這個評比上更客觀的看法。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，政府照顧民眾健康，不但要讓民眾看得到、看得起，最重要的是更要看得好，這個看得好，這才是我們在解讀這個評比上更客觀的看法。圖／取自Numbeo
台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，政府照顧民眾健康，不但要讓民眾看得到、看得起，最重要的是更要看得好，這個看得好，這才是我們在解讀這個評比上更客觀的看法。圖／取自Numbeo

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