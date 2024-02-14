情人節危險！全台僅4.7萬人打完2劑M痘疫苗 保護恐不足

許多人在情人節、年假期間與陌生人發生性行為，感染科醫師提醒，務必做好安全防護，另外亦可以施打M痘疫苗阻斷疫情。疾管署發言人羅一鈞表示，目前仍有庫存約2萬人份，符合資格但尚未接種者，應及早完成2劑疫苗接種，獲得完整保護力。

M痘（在今年2月以前稱「猴痘」）為我國第二類法定傳染病，當時考量避免對造成對疾病傳染源的誤解和污名，因此決議在我國疫情較為趨緩時更名，以減少對於醫界跟民眾的影響。

M痘疫情部分，自從去年11月中旬後就沒有出現本土病例。羅一鈞說，目前我國已經12周沒有出現本土M痘病例；目前累計360例M痘病例，其中20例境外移入，340例本土。

M痘疫苗接種累積7萬4598人完成接種，完成兩劑疫苗接種者僅為4.7萬人，僅取得部分保護力（4成至8成）。羅一鈞說，目前M痘疫苗仍有5762瓶庫存，約2萬人份，符合公費接種的對象，應及早完成2劑疫苗接種。

凡近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等為符合公費接種條件民眾。全國共162家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署網站查詢（https://gov.tw/3SG）查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。