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全台第3高！高雄愛滋列管存活感染者約4000人 衛生局籲全程戴套

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
有感染愛滋風險的民眾可透過服用PrEP藥物，使體內有足夠的藥物濃度來預防感染。圖／高市衛生局提供
有感染愛滋風險的民眾可透過服用PrEP藥物，使體內有足夠的藥物濃度來預防感染。圖／高市衛生局提供

今天是西洋情人節，高市府衛生局說，高雄市2023年新增本國籍愛滋病毒感染者112人，較2022年139人，降幅19.4%，呼籲情人伴侶們發生性行為時，要全程正確使用保險套搭配水性潤滑液，以預防感染性傳染疾病。

衛生局說，依據衛福部疾管署統計，截至目前高雄市愛滋病列管存活感染者約4000餘人，占全國13.6％，位居全國第3。

國內仍有約10%的感染者未知自身感染狀態，因此呼籲民眾發生性行為時全程正確使用保險套，可雙重防護愛滋病毒與性傳染病、每3-6個月定期篩檢，早期確認健康狀況，遠離愛滋病毒。

衛生局表示，高雄市去年新增本國籍愛滋病毒感染者112人，相較前年139人，降幅19.4%，為持續降低民眾感染愛滋與性病的風險、瞭解自身健康狀況，衛生局呼籲發生性行為時全程正確使用保險套搭配水性潤滑液，以預防感染性傳染疾病；有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者，建議每年至少1次篩檢。

衛生局說，若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況；若有感染愛滋風險的民眾，鼓勵透過服用PrEP藥物，使體內有足夠的藥物濃度來預防感染，保護效果可達90%以上。

衛生局表示，期望社會大眾一起給予感染者更多關懷，消除歧視，共同達到「零新增、 零歧視、零死亡」願景。

高雄市11家愛滋病指定院所與鳳山李嘉文泌尿科診所皆有提供公費PrEP服務，民眾可多加利用，詳細資訊可逕洽網站查詢

高市衛生局提醒，今天是西洋情人節，情人伴侶們發生性行為時，要全程正確使用保險套搭配水性潤滑液，以預防感染性傳染疾病。圖／高市衛生局提供
高市衛生局提醒，今天是西洋情人節，情人伴侶們發生性行為時，要全程正確使用保險套搭配水性潤滑液，以預防感染性傳染疾病。圖／高市衛生局提供

保險套 愛滋病 衛生局

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