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鍾沛君5月喜迎龍寶寶 網友留言酸 老公一暖心舉動情人節超閃

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員鍾沛君（左）與歌手老公陳布朗（右）5月即將迎來龍寶寶，今天是西洋情人節，她一早在臉書放閃，秀出一張陳布朗拉她臉頰的俏皮照。圖／取自臉書「鍾沛君」
國民黨北市議員鍾沛君（左）與歌手老公陳布朗（右）5月即將迎來龍寶寶，今天是西洋情人節，她一早在臉書放閃，秀出一張陳布朗拉她臉頰的俏皮照。圖／取自臉書「鍾沛君」

國民黨北市議員鍾沛君與歌手老公陳布朗5月即將迎來龍寶寶，今天是西洋情人節，她一早在臉書放閃，透露近來懷孕發福而被特別關心臉大，也秀出一張陳布朗拉她臉頰的俏皮照，陳認為就分不出真胖還是裝胖，兩人好感情不言而喻。

鍾沛君今天分享，這陣子因為懷孕發福不少，加上螢光幕膨脹效果，儘管想如常工作，總會有「懷孕竟肥成這樣，妳還是在家好好養著就好」、「沛君臉好大，比萬安市長還大」等不客氣留言。

她坦言，明知這是必經之路，夜闌人靜孕婦難免還是有些低落。先生說，「不如從此都由他幫忙拉開臉皮拍照，就分不出真胖還是裝胖啦！」貼文附上陳布朗拉她雙頰的甜蜜照，也祝福有情人身邊都是「求生欲很高」的另一半。

不少民眾留言力挺，「懷孕的準媽媽永遠是幸福的模樣」、「就算拉開也沒有你先生的臉大」、「懷孕的媽媽是最美麗的女人，沒有之二」、「懷孕期間是女人最美的時刻啦，保持正常飲食就好，先別管胖瘦，能孕育一個健康的新生命才是最重要的」，也有人說「一大早就餵狗糧…祝情人快樂」。

春節連假幾天來，鍾沛君不時在臉書分享喜悅，2月9日除夕就秀出與台北市長蔣萬安聯名春聯「龍福齊天」。她提到，有民眾來訊說把她今年春聯貼臥房門當「好孕春聯」，最後也祝福大家新的一年心想事成、好運龍總來。

鍾沛君去年與歌手男友陳布朗結婚，2月11日初二回娘家這天，則分享先前上電視節目的新嫁娘特輯。她回憶主動出擊的點滴，與陳布朗認識那天，在場朋友提及陳的工作室因噪音問題與鄰居起衝突、收到勸導單，她還沒講話，對方就跳出來說這是在為難她。鍾沛君直呼，他讀到自己真正想法，幫她擋了一箭。

鍾沛君透露，彼此有許多同樣嗜好，例如喜歡潛水與旅行、養寵物，因此開始找話跟陳布朗聊，「我開了很多場，但是常常被句點。」最慘一次是她生日，與朋友到陳布朗的店續攤，但他不在，鍾沛君傳訊息表明過生日，邀他來一趟，自認是很好的局，結果陳回說去一趟台中很累，已經在家休息。

鍾沛君表示，陳布朗後來提到這個時代，女生願意追求想要的人或事是很棒的感覺，不需要好像總是高高在上，等別人來追，她結論是「他覺得我是一個樂於去追求他的人，所以他答應我的追求」。

鍾沛君2月9日除夕秀出與台北市長蔣萬安聯名春聯「龍福齊天」，也分享民眾把這張春聯貼臥房門當「好運春聯」。圖／取自臉書「鍾沛君」
鍾沛君2月9日除夕秀出與台北市長蔣萬安聯名春聯「龍福齊天」，也分享民眾把這張春聯貼臥房門當「好運春聯」。圖／取自臉書「鍾沛君」
國民黨北市議員鍾沛君（左）去年分享與歌手老公陳布朗的婚紗照。圖／鍾沛君提供
國民黨北市議員鍾沛君（左）去年分享與歌手老公陳布朗的婚紗照。圖／鍾沛君提供

懷孕 春聯 鍾沛君

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