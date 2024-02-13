過年返鄉塞車陣 醫提醒：長期憋尿恐引起尿道炎

今年農曆過年連假放七天，2月14日即將收假，部分地區已經出現北返車，甚至紫爆；在車陣中也讓生理需求受到影響，例如被迫憋尿。中醫師提醒，長期喝水太少，且有憋尿習慣的人，得小心引發泌尿道感染。

排尿是人體新陳代謝的重要一環，產生的廢物會透過腎臟過濾，最後形成尿液排出體外。頤鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞表示，一般人對憋尿的問題常不以為意，直到出現排尿疼痛、灼熱感、尿意頻頻、想上廁所但卻發現尿量不多，才驚覺不對勁。

莊可鈞說， 膀胱長時間囤積尿液不排出，容易大量繁殖細菌，引起泌尿道感染，也會影響膀胱收縮力，以及膀胱、腎臟發炎；再者因為持續緊繃，可能導致下腹部及骨盆底肌肉疼痛，甚至有抽痛感。等到可以排尿時，也可能會造成疼痛不易解出，引發尿道炎。雖然短時間憋尿可能影響不大，但是一成了習慣，就很容易造成泌尿道感染。

因為生理結構不同，女性比男性更容易泌尿道感染，引發問題也更複雜。莊可鈞說，女性如果反覆泌尿道感染合併陰道炎，很容易導致骨盆腔發炎、沾黏，提高不孕的機率。因此如果有解尿疼痛、灼熱刺澀、小便深黃混濁、血尿、下腹腰背疼痛等症狀必須趕緊就醫，及早治療。

莊可鈞指出，中醫古籍中的「淋證」就是現今的泌尿道感染，中醫治療泌尿道感染以清熱利濕為主，調理體質為輔，常用八正散、豬苓湯、知柏地黃丸、萆薢分清飲、龍膽瀉肝湯等藥方調治。

然而，泌尿道感染的急性發作期，莊可鈞建議以西醫抗生素治療，盡快壓抑細菌所引起的發炎不適，以避免症狀惡化。待症狀緩解或反覆性泌尿道感染，則可以中醫來調理，增強體質，避免一再復發。她提醒，西醫常搭配抗生素治療，一定要按照醫囑服藥才能避免細菌出現抗藥性，而引發後續的反覆慢性感染。