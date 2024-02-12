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春節身體微恙服藥 食藥署：需注意六大藥物過敏症狀

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部食藥署表示，民眾用藥後，身體出現皮膚紅疹、口腔潰瘍、喉嚨痛、眼睛紅腫或灼熱、嘴唇腫、發燒等藥品過敏前兆症狀，應攜帶正在服用的藥袋或用藥紀錄單，立即回診就醫，尋求專業協助。本報資料照片
衛福部食藥署表示，民眾用藥後，身體出現皮膚紅疹、口腔潰瘍、喉嚨痛、眼睛紅腫或灼熱、嘴唇腫、發燒等藥品過敏前兆症狀，應攜帶正在服用的藥袋或用藥紀錄單，立即回診就醫，尋求專業協助。本報資料照片

春節期間，民眾多返鄉拜年或旅遊放鬆心情，但同時常有身體不適或用藥需求，衛福部食藥署表示，民眾應留意四大用藥安全重點，才能健康過好年，且若用藥後，身體出現皮膚紅疹、口腔潰瘍、喉嚨痛、眼睛紅腫或灼熱、嘴唇腫、發燒等藥品過敏前兆症狀，應攜帶正在服用的藥袋或用藥紀錄單，立即回診就醫，尋求專業協助。

一、使用合法藥品：自合法醫療機構、藥局及藥妝店取得藥品，不要任意購買地攤、夜市或遊覽車上販賣的藥品，以免破財又傷身。

對於藥品來源有疑慮時，可檢查藥品包裝是否有清楚標示成分、品名及許可證字號等資訊，或至食藥署「西藥、醫療器材及化粧品許可證查詢系統」查詢。

二、詳閱藥品標示：用藥前，看清楚藥品外盒或說明書（仿單）資訊，了解藥品成分、適應症、用藥方法、時間、藥品可能的副作用及注意事項。如果對於藥品使用有任何疑問，可以諮詢醫師或藥師。

三、遵循醫囑用藥：過年放假，吃藥可別跟著放假。民眾在過年期間須確實按醫囑用藥，不能自行停藥或減藥，以免影響病情。若擔心受到年節歡樂氣氛影響而忘記服藥，可善用藥盒及用藥紀錄等工具，標記藥品用法用量及服藥時間，減少錯誤用藥的機率。

四、注意身體反應：用藥後，觀察有無任何身體不適情形，若有皮膚紅疹、口腔潰瘍、喉嚨痛、眼睛紅腫灼熱、嘴唇腫、發燒等藥品過敏前兆症狀，應攜帶正在服用的藥袋或用藥紀錄單，立即回診就醫，尋求專業協助。

食藥署提醒，照顧自身健康，除須正確使用藥品外，養成良好的生活習慣也很重要。平時維持飲食適量及均衡，建立正常生活作息，不要暴飲暴食及熬夜，只有建立正確的用藥觀念及生活習慣，才能健康迎新春、過好年。

生活習慣 發燒 食藥署

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