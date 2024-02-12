一圖看今晨天氣溫差 鄭明典：太特別了

中央氣象署上午針對18縣市發布低溫特報，其中桃園、新竹、苗栗、台中及南投局部地區恐6度以下，呼籲民眾注意。

氣象局前局長鄭明典在臉書貼出今晨5點氣溫分布圖指出，看看北部溫度差距！台北和新北：15.2和10.2之差！桃園新屋和新竹：14.0和9.5之差！太特別了，留個紀錄。

氣象署指出，今天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，桃園、新竹、苗栗、台中及南投局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

橙色燈號1：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣。黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。