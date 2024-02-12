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大年初三北上尖峰日 國道3路段恐塞至凌晨

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
國道狀況多 年初二回娘家車潮湧現，國道從北到南昨天多處嚴重壅塞。國道一號北上路段，汐止交流道前車流壯觀。記者林澔一／攝影
國道狀況多 年初二回娘家車潮湧現，國道從北到南昨天多處嚴重壅塞。國道一號北上路段，汐止交流道前車流壯觀。記者林澔一／攝影

今天大年初三，交通部高速公路局預估，年初三是國道北上尖峰日之一，預估國道交通量為平日年平均的一點五倍，中午過後部分路段將出現長時間壅塞，尤其車流尖峰路段例如國道五號北向宜蘭路段可能會壅塞至凌晨，建議用路人多加利用替代道路行駛。

昨大年初二，天氣不錯，不少人出門走春，國道接近中午也多路段出現嚴重紫爆，車速不到廿公里，國三環東—南港南向甚至行車速度每小時僅四公里，堪稱國道上的大型停車場。另外國十仁武—燕巢東向、國一高架堤頂—下塔悠南向、國三南投服務區—南投北向、國三新竹系統—寶山北向等，時速也一度都不到廿公里。

今天年初三，高公局預估車流尖峰路段的國五北向宜蘭路段、國一、國三北向苗栗路段可能會壅塞至凌晨，建議用路人多利用大眾運輸，若要長途開車北返也可利用台六一線當替代道路。

國道今日相關疏導措施包括：五至十二時封閉國一平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國五石碇及坪林南向入口，中午十二時至晚間廿四時封閉國一號埔鹽系統、國三西濱北向入口匝道；十二至廿一時封閉國一虎尾、仁德北向入口及國一王田雙向入口；十三至十八時國一下營系統至頭份、國三官田系統至竹南。

自下午一時起到六時，國道部分路段北向入口匝道實施高乘載管制，包括國一下營系統至頭份、國三官田系統至竹南、國五北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口。

省道部分，公路局表示，今部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現出遊車潮，上午起台九線蘇花路廊、台六一線鳳鼻至香山路段、竹南路段、中彰大橋路段、台七四線臺中環線接國三、台一八線中埔交流道、台八八線鳳山至五甲等路段將出現車多壅塞狀況。

台三線、台七線大溪至慈湖、台廿一線日月潭、台一九線北港朝天宮、台一七線南鯤鯓代天府等路段預計下午出現車潮。統計日昨日，今西部國道客運尚有百分之七十．九七空位，東部國道客運尚有百分之八四．三五空位，民眾可多加利用。

北港朝天宮 國道客運 宜蘭

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