從火雞肉飯吃到牛雜湯！15間上榜《500碗》的「嘉義美食」

四處充滿美味小吃的「嘉義」，一直是許多饕客的口袋名單，在500輯針對全台小吃所選出的「500碗」名單當中，也有共計15間名店上榜，種類包括火雞肉飯、沙鍋魚頭、牛雜湯、烤玉米等不同類型，顯現嘉義美食的豐富性。民眾在走春玩嘉義時，也可以把握機會，享受在地美食。

【阿溪火雞肉飯】（2碗）

身為嘉義的人氣雞肉飯之一，評審盧怡安認為阿溪「雞鮮味濃厚，卻見優雅，雞肉飯的平衡比雞片飯好。」。另名評審郭銘哲則認為，該店雞片飯是拿火雞的大腿肉最精華的部位來片切，軟嫩，帶肉汁，米飯澆淋了私房油蔥醬汁，和半熟煎鴨蛋包的蛋液結合後，十足對味。同時板豆腐係鄰近早市清晨鮮做，質地比一般板豆腐還細綿，滷得十分入味。

阿溪火雞肉飯。圖／郭銘哲 提供

【王家祖傳本產牛雜湯】（2碗）

已經傳承四代的王家祖傳本產牛雜湯，陪伴許多嘉義人成長。評審盧怡安表示，該店牛雜的部位繽紛，使得口感從脆、軟、糯、彈、潤、韌皆具，清鮮豐甜令人喜歡。同樣投票支持的Hally Chen（陳嵩嵐）則認為，該店每日從北港屠宰場進貨新鮮溫體牛肉與內臟，牛肉、牛雜、牛肝、牛筋、牛心等各部份一起在大鍋內熬煮，湯頭鮮美不在話下，一碗牛雜湯配上一碗白飯，是充滿嘉義市代表性的一餐。

王家祖傳本產牛雜湯－牛雜湯。圖／Hally Chen提供

【林聰明沙鍋魚頭】（1碗）

曾經登上netflix的林聰明沙鍋魚頭，已經是嘉義指標性的小吃名店，店內提供沙鍋魚頭、雞肉飯等多種小吃。評審江振誠就表示，「我覺得他們是小吃界接班的模範生。有些新一代就想弄一些新東西，但林聰明這裡，老味道好好地傳承下來。我吃的時候，還是能夠感受傳統的味道，這就是我們對傳統小吃的心理，不需要它多花俏。」

林聰明沙鍋魚頭。圖／林聰明提供

【顏梅火雞肉飯】（1碗）

位於嘉義太保的顏梅火雞肉飯，由年近80歲的阿嬤坐鎮，提供火雞肉飯、麵食與湯品。評審劉克襄表示，人生近八十的阿嬤，一生只會做火雞肉飯。每天清晨2點開始工作。自製鹹菜取代黃蘿葡片，自熬的醬料淋在粒粒皆實的米飯，加上新鮮的火雞肉。在偏遠的小村，早餐如是食用，愈發呈現幸福感。

顏梅火雞肉飯－火雞肉飯。圖／劉克襄 提供

【正統火雞肉飯】（1碗）

正統火雞肉飯以價格親民、小菜種類多著稱。評審葉怡蘭指出，此間店為頗信賴當地朋友的推薦，果然一嚐驚艷、遠勝過往其他。肉質柔嫩細滑，肉汁肉脂鮮醇甘芳，豐澤飽滿卻一點不濃膩，襯得潤得底下的白飯益發噴香，美味難忘。

正統火雞肉飯－火雞肉飯。圖／葉怡蘭 提供

【嘉義人火雞肉飯】（1碗）

在地經營約35年的嘉義人火雞肉飯，提供火雞肉飯與多種小菜，是許多在地人的愛店。評審蔡珠兒所推薦的火雞肉片飯，他表示火雞肉水準出色，軟嫩鮮甜，有如粵式切雞，佐以雞油拌紅蔥酥的醬汁，甘美動人，店內小菜也好，更加分。

嘉義人火雞肉飯－火雞肉片飯。圖／蔡珠兒 提供

【嘉義黃記涼麵涼圓】（1碗）

嘉義的「涼麵」因醬料別，因此也成為在地的特色之一。評審劉書甫指出，加上白醋的涼麵，是嘉義的特色小吃，與當地的氣候日夜溫差大，為刺激食慾而產生出來的獨特美食，黃記涼麵採用寬而扁的黃面，可以吸附白醋、芝麻醬、蒜泥，風味獨特，呈現嘉義特有的醬文化。

嘉義黃記涼麵涼圓－涼麵。圖／摘自官方FB

【阿伯烤玉米】（1碗）

不論是玉米品質、火候或是醬汁，都是烤玉米不可或缺的關鍵。評審吳志煌所推薦的「阿伯烤玉米」，除了烤功火候甚佳以外，傳承數十年不變的老醬料是嘉義阿伯烤玉米的精髓！他也指出，一口咬下玉米顆粒軟硬適中，帶著彈牙口感，上面包覆著濃郁又厚重、鹹甜甘香油脂豐腴的醬料，一吃就停不下來、吃過會想念。

阿伯烤玉米－烤玉米。圖／陳志煌 提供

【空軍市場蘿蔔糕】（1碗）

評審吳志煌指出，此間蘿蔔糕外觀雪白潔淨，食材只有在來米與白蘿蔔，在高溫鐵板上煎至兩面金黃焦香，焦香的外殼、內裡柔嫩的口感透出米香與優雅的白蘿蔔清香甜潤，最簡單的東西最難做得好，這裡的蘿蔔糕是雋永的好滋味。

空軍市場蘿蔔糕－煎粿。圖／陳志煌 提供

【黑人魯熟肉】（1碗）

評審王瑞瑤指出，黑人魯熟肉是嘉義人的下午點心，是黑白切加上辦桌才吃得到，總鋪師的手製前菜。例如沒有蟹肉的蟳糕，分網紗包或豆皮包的炸三絲捲，自己灌的粉腸和旗魚腸，魯熟肉種類繁多，開攤前如閱兵般大陣仗，引人食指大動，最特別的是，搭配魯熟肉的米粉湯不但加了瓠瓜絲，嘗起來溫而不燙，呼應嘉義緩慢的生活步調。

黑人魯熟肉－香腸熟肉、瓠瓜米粉湯。圖／王瑞瑤 提供

【南京路老店麵食館】（1碗）

以「擺盤」著稱的南京路老店麵食館，提供多款麵食與滷味。評審Nash表示，小菜的味道都滷的很進去，其實不太需要沾醬就很好吃了，每一樣小菜都切的很薄會讓口感變得超好，然後接觸的面積大，讓口中的味蕾能感受到每一份小菜的香氣。（因老闆身體不適，暫時歇業中）

南京路老店麵食館－滷味。圖／Nash，神之領域 提供

【公園火雞肉飯】（1碗）

評審Nash評論，該店雞片超級嫩超好吃之外，米飯煮的很不錯，軟硬適中又略帶米香，醬料是鹹香十足但不油也不會太鹹，另一個特點是，店內的油蔥是後來補上的，油蔥量真的海放所有嘉義雞肉飯店家，所以香到一個不行。

嘉義公園火雞肉飯－雞片飯。圖／Nash，神之領域 提供

【小莊火雞肉飯】（1碗）

同為Nash的推薦名單，推薦原因為火雞片飯份量超級大，應該算是嘉義火雞肉飯裡面數一數二多，而且火雞肉片非常新鮮又有挑過。飯煮的很棒之外，醬料也相當平衡好吃。

小莊火雞肉飯－火雞肉片飯。圖／Nash，神之領域 提供

【羅山生炒鱔魚麵】（1碗）

評審布雷克表示，該店用炭火去炒的鱔魚，本身就會帶有微微的焦香，味道是比較明顯一些，酸甜味很突出，鱔魚本身吃起來也很脆口而且完全無腥味。

羅山生炒鱔魚麵－鱔魚錦魯麵。圖／布雷克 提供

【阿富網絲肉捲】（1碗）

位於東公有市場的阿富網絲肉捲，是許多在地人的心頭好。評審盧怡安表示，豐厚軟鮮帶許多蔬菜口感的中身，炸出足夠香氣的豬網油，疊出的層次讓人很喜歡。