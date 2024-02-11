快訊

「不能沒有彼此」 荷蘭93歲前總理與結縭70年妻子手牽手接受安樂死

柴柴「被自己的倒影迷住」狂盯不走：我超可愛 飼主狂喊快回家完全不甩

大年初二傳不幸…47歲男娘家聚餐吃花枝丸噎暈 送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腦中風患者增最年輕不到40歲 醫提醒這2件事要注意

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
天氣變化大，腦中風跟心肌梗塞發生機率增。本報資料照片
天氣變化大，腦中風跟心肌梗塞發生機率增。本報資料照片

今年春節冷颼颼，有神經內科醫師在今年過年已收治6名腦中風患者，且每年冬天天氣變化，腦中風跟心肌梗塞發生機率都會比較高，而本周收治的中風患者，確實有比上周多，提醒民眾喝酒、熬夜都要量力而為，有服用藥物的患者，更不可因為過年就停藥。

連日受強烈大陸冷氣團影響，除夕以來連日低溫，衛福部立雙和醫院副院長、神經內科主治醫師陳龍說，過年以來到目前為止，已收治有6個腦中風患者，低溫就是其中的風險因子，還有一名阿嬤本身有心房顫動病史，但過年期間忘記吃藥而送醫，所幸經過及時的動脈取栓，目前已轉至普通病房，提醒民眾吃藥不保證不會中風，但不吃藥的風險一定會提高。

一般中風常見「缺血性中風」及「出血性中風」兩類，分別為因腦血管阻塞或破裂，造成的缺血或血塊壓迫影響血流供應，整體而言以缺血性中風較多。陳龍說，他前幾天值班時，一天就來2名腦中風患者，一個是高齡90幾歲的患者，幸好在3小時的黃金時間送醫，符合使用血栓溶解要記得時間，今天觀察手腳活動情形佳；另名患者則是30幾歲的年輕人，症狀仍在觀察中。

陳龍進一步指出，年節假期親友相聚，有些人一高興就大吃大喝，酒更是一杯接一杯地喝，熬夜打麻將更是不少人的共同生活體驗。提醒民眾，不要因為不好意思而多吃一碗飯、多喝一杯酒，熬夜守歲也要量力而為，最重要的是要按時吃藥。

冬天更要多喝水，陳龍表示，喝茶、咖啡都不太能算喝水，還是要多補充白開水，避免血液過於黏稠而阻塞，如有高血壓、高血糖、高血脂等三高病史的族群，血壓與血糖監測不能跟著放假，同時也要適當運動，「該做的功課還是要做」。

近幾年中風的年輕患者數有變多，主要影響因子包括工作壓力、熬夜等，陳龍提醒，即便做了健檢，但許多民眾看到一點紅字，會覺得自己還年輕，就沒有就醫追蹤危險因子，「其實早就有警訊了」，提醒民眾要多注意，「有年輕人來了才知道，自己血壓跟膽固醇高，也有患者來才發現，自己的血管已經塞住好幾條」。

陳龍提醒，急性中風要把握搶救黃金3小時，當「微笑、舉手、說你好」等三個指標中，其中一項無法完成，就要在第一時間打119送醫，因為有些高風險族群自己沒有察覺，所以家屬更應該注意相關細節。

患者 熬夜 腦中風

延伸閱讀

走過腸爆裂和腦中風 「戲說」女星求談話節目給機會

夯劇「繁花」用成名曲 趙傳驚爆：沒人跟我洽談使用權

夯劇「繁花」用成名曲 趙傳驚爆：沒人跟我洽談使用權

洗完澡踏出浴室少一動作，男頭痛欲裂竟中風！冬天洗熱水澡遵循5步驟

相關新聞

不斷更新／初二國道從北到南大塞車多處紫爆 國5北返恐塞至半夜

今天為春節連續假期年初二，目前國道路況，高速公路局表示，除國1南向湖口至竹北、王田至彰化；國3南向鶯歌系統至龍潭外壅塞，其餘大致正常。

腦中風患者增最年輕不到40歲 醫提醒這2件事要注意

今年春節冷颼颼，有神經內科醫師在今年過年已收治6名腦中風患者，且每年冬天天氣變化，腦中風跟心肌梗塞發生機率都會比較高，而...

她流感肺炎住院驗出黴漿菌竟「大白肺」 蘇一峰：免疫天擇開始了

春節期間疫情恐變嚴重。胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰昨在臉書示警，新冠疫情過年期間造成很多重症大白肺，「內科ICU有兩三成...

境外空汙來了 小琉球亮紅燈 高屏金馬減少戶外劇烈活動

環境部提醒屏東（琉球）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），高屏地區、馬祖、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘...

挺過颱風摧殘、拍下天文奇景 東海岸鏡頭君療癒眾人心

幾年前因疫情關係，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處誕生第一支「鏡頭君」，陪伴關在家裡的民眾也能一秒上網「神遊」到東海岸欣賞月光海。堅守崗位的三仙台鏡頭君更在2023年海葵颱風來襲時，挺過16級強風，瞬間爆紅，吸引上萬人同時上線透過它的「眼」觀浪。 東管處目前有10支鏡頭君駐守，它們全年無休透過高畫質4K畫面，不僅拍過銀河、流星雨和超級月亮，還包括這兩樣罕見的天文奇景，甚至拍到外國旅客在鏡頭前做出讓人害羞的行徑！

蘇花路廊今天上午車流順暢 南下路段尚有9千輛次

今天是大年初二，也是春節連續假期第4天，宜蘭花蓮天氣晴朗，蘇澳清晨5時，蘇花改就出現車潮，經警方疏導交通後緩解。截至上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。