初二走春拜拜 竹山紫南宮、北港朝天宮等周邊道路車多壅塞
今天是大年初二，是春節連續假期第4天，台9線蘇花公路南向、台74線大里至霧峰路段東向、台74線快官路段西向、台61線龍井至中彰大橋路段南向、台1線水底寮路段至嘉和路段南向等已出現車潮情形。
交通部公路局預估，今天走春人流湧現，前往觀光景點與廟宇周邊道路將有車多或壅塞情形，包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等，建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。
公路局表示，相關疏運資訊均可至公路局網站查詢，或下載「幸福公路」App 查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊，及下載「iBus 公路客運」App 查詢客運及市區公車相關資訊。
公路局提供用路人服務中心免付費專線（0800-231035）作為省道反映路況及客運申訴電話，期能在春節連續假期減少交通壅塞。
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