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苗栗3.7度、台北9.9度低溫 強烈冷氣團升級寒流？ 氣象署回應了
中央氣象署台北測站今天清晨5時出現9.9度低溫。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，寒流達標。今天平地最低溫部分，中央氣象署預報員李孟軒表示，截至上午6時30分，苗栗大河最低溫為3.7度。
鄭明典表示，輻射冷卻發威，清晨低溫顯著，日出後的增溫也會很快，所以預報上會強調「日夜溫差大」。網友說，「真的冷的很有感」、「剛下苗栗交流道，室外溫度攝氏6.5度」、「現在這種冷，不比上次的極冷」、「沒下雨就還好」、「剛剛淡水騎車，室外10度，好冷」、「昨天比前幾天還冷，明天終於要回暖了」。
至於是否升級寒流，李孟軒表示，台北站有短暫出現10度以下氣溫，主因是由於水氣明顯減少，天氣晴朗，輻射冷卻效應明顯所導致，白天太陽出來氣溫會較明顯回升，因此仍會以強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響來做描述。
中央氣象署表示，今天至明天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，西半部日夜溫差大。明天白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升；各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，今天南部山區亦有零星短
暫雨。
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