大樂透頭獎3.57億 獎落台中、新北

連摃九次的大樂透頭獎，新春大年初一總算在台中和新北開出。台彩昨晚開出大樂透號碼，共兩注中頭獎，頭獎累計金額三點五七億元，由每注各得一點七八億元。至於全台第二張刮刮樂二千萬頭獎昨也刮出，由高雄市左營一家彩券行刮出頭獎。

大樂透春節期間將連開十九天，原本頭獎已連九摃，昨一開春總算開出，分別是台中市太平區永成北路的「財富自由彩券行」、新北市中和區景平路的「將帥彩券行」。台彩預估下期（今天）預估銷售二點八億元，頭獎保證一億元。

沒中頭獎也沒關係，台彩加開三六○組獎金百萬元的「春節大紅包」，投注一次就有兩次中獎機會，累計至昨天為止，春節大紅包已開出一一五組，還剩二四五組，今將繼續開大紅包獎號。

台彩統計第四屆公益彩券發行從一○三年至一一二年，十年總計送出九八三九個百萬元以上獎項，其中單注獎金一億元以上的幸運兒是少數，十年來只有二四二注，另有四○四注雖是單注中獎，但獎金介於一千萬至一億元間，絕大多數為百萬元等級共九一三九注。又以大樂透和今彩五三九兩款遊戲，已囊括電腦型彩券九成的百萬元以上大獎。

至於刮刮樂，繼彰化縣花壇鄉彰員路「鴻道公益彩券行」二月五日刮出全台首張「二○○○萬超級紅包」頭獎後，昨第二張頭獎在高雄左營區孟子路的「乎你發彩券行」刮出。據了解，店內除開出刮刮樂頭獎外，前天也開出大樂透二獎，可說旺到不行。

高雄財氣旺盛還不僅如此，仁武區仁忠路一家彩券行二月六日才刮出全台首張「一二○○萬大吉利」頭獎。

沒刮中的民眾還有機會，根據台彩官網公告，「二○○○萬超級紅包」頭獎高達八個，「一二○○萬大吉利」頭獎也有五個，其他包括百萬獎項在內的更是不少。像是台北西門町的「發樂發旗艦投注站」小年夜就連續刮出二張「二○○○萬超級紅包」百萬大獎；也有人跟同事相約到台南旅遊，路過「茗喆彩券行」臨時起意買刮刮樂，就刮中「一二○○萬大吉利」的百萬獎金。