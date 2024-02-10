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境外空汙大舉入侵！2縣市達「紅色警示」 彭啟明警告：霧茫茫非雲霧

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今天不少地方有點霧茫茫的，大批境外空氣汙染物移入。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
今天不少地方有點霧茫茫的，大批境外空氣汙染物移入。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

境外空氣汙染大舉入侵，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，敏感性朋友多注意。

彭啟明說，今天不少地方有點霧茫茫的，不是雲霧，反而是空氣汙染。前幾天水氣多，雨除掉汙染物，但隨著昨天轉乾，大批境外空氣汙染物移入。建議民眾要外出時，查一下所在地環境部的監測站數值，如果偏高，敏感性的朋友要戴上口罩。

環境部提醒金門、馬祖地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部、馬公地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環境部表示，今天強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，下風處汙染物易累積；受中國東南沿岸汙染物影響，離島地區汙染物濃度較高。依10時監測結果，花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「橘色提醒」等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。

依監測資料及氣象署上午10時氣象資料顯示，今天受強烈大陸冷氣團影響，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為378微克／立方公尺，東北風挾帶境外汙染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部清晨及夜間擴散條件差，易有汙染物累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間汙染物濃度上升。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。

明天受強烈大陸冷氣團影響，東北風可能仍挾帶微量境外汙染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，擴散條件稍差，稍易累積汙染物；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間汙染物濃度上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

下周一受強烈大陸冷氣團影響，迎風面擴散條件普通，中南部位於下風處，稍易累積汙染物；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間汙染物濃度上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環境部提醒金門、馬祖地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部、馬公地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
環境部提醒金門、馬祖地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部、馬公地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網

冷氣團 東北風 空汙 馬祖

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