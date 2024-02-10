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過年躺著追劇腰酸背痛 簡單4招免傷害

中央社／ 台北10日電
樂當「沙發馬鈴薯」小心腰痠背痛找上身。示意圖／ingimage
樂當「沙發馬鈴薯」小心腰痠背痛找上身。示意圖／ingimage

不想外出人擠人，農曆新年連假追劇剛好，樂當「沙發馬鈴薯」小心腰痠背痛找上身，嚴重恐導致慢性疼痛，透過姿勢調整、適度伸展加上合理的觀賞位置跟時間，預防娛樂變成傷害。

快要過年了，不少人摩拳擦掌列出片單，準備馬拉松式追劇。開業復健科醫師陳昭蓉告訴中央社記者，許多人喜歡躺在床上或沙發上觀賞影音，看似舒適，但時間一長，除了導致肌肉緊繃外，也可能引起頸椎病變。

還有些人喜歡坐在地板上看電視，因缺乏適當的靠背支持，導致腰部和背部長時間過度受力，容易引起背部疼痛及坐骨神經痛，若地板過硬，也會造成尾椎疼痛及梨狀肌症候群。

她建議簡單4招，首先是「定時起身活動」，每追完1集，至少起身活動5到10分鐘，做一些簡單伸展運動，如肩膀轉圈、抬腿等，且要「改善坐姿」，選擇有良好支撐的椅子，坐沙發時可使用靠墊，以免沙發過軟而腰痠背痛，避免躺在床上追劇。

第3招是「調整屏幕位置」，尤其使用平板、電腦等，需保持屏幕位於眼睛水平或略低位置，以減少頸部不當用力；最後是追劇時要遵循「20-20-20」規則，即每20分鐘、看20英尺（約6公尺）外的物體20秒，以減輕眼睛疲勞。

背痛 追劇 馬拉松

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