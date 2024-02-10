境外空汙來了！ 鄭明典、彭啟明示警：乾冷髒空氣接續報到

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
環境部提醒三重、新北（樹林）地區、馬祖、金門地區 所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），北部、竹苗、中部、雲嘉南地區、林園地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
環境部提醒三重、新北（樹林）地區、馬祖、金門地區 所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），北部、竹苗、中部、雲嘉南地區、林園地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網

今天是大年初一，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，注意空汙。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，一早仍低溫，不過境外來的髒空氣隨著乾冷氣團來報到了。

彭啟明表示，之前幾天的雨勢把汙染物雨除，但轉乾，就是乾冷髒空氣接續報到。敏感性族群今天外出記得戴上口罩，家裡的空氣清淨機要打開。

環境部提醒三重、新北（樹林）地區、馬祖、金門地區 所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），北部、竹苗、中部、雲嘉南地區、林園地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

中央氣象署表示，今天水氣持續減少，除了東半部地區、恆春半島以及西半部山區偶有零星降雨之外，其他地方恢復成多雲到晴的天氣。

溫度方面，持續受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫只有10、11度，其他地區13到15度，彰化以北、南投及宜蘭局部地區有10度以下氣溫發生的機率。白天氣溫略為回升，北部及宜蘭、花蓮高溫16、17度，其他地區可以來到19到24度。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受強烈大陸冷氣團影響，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為140微克／立方公尺，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部清晨及夜間擴散條件差，易有汙染物累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間汙染物濃度上升。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級，竹苗以北清晨至上午短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，離島地區短時間可能達紅色警示等級；馬祖為「紅色警示」等級。

冷氣團 宜蘭 馬祖

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