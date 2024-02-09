大雨特報解除 彭啟明：逐漸轉乾冷中 留意初一清晨低溫

由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，中央氣象署解除大雨特報。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天頗冷，但逐漸轉乾冷中。水氣仍多，濕冷的感受仍強，外出注意保暖，要留意初一清晨的低溫。

彭啟明表示，高山區域要留意道路結冰的現象。可以期待初一之後逐步回溫的過程。

中央氣象署說，今天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；華南雲雨區東移，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及各地山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖仍有零星短暫雨。

氣象署表示，明天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，東半部地區、恆春半島及山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。