台北今晨11.9度低溫 鄭明典：強烈大陸冷氣團達標
今天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；台北測站上午6時50分出現11.9度低溫。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，強烈大陸冷氣團達標。
鄭明典表示，只是短時間的達標，感受上大陸冷氣團強度比較有代表性。不過，昨晚的雨區不小，算是很潮濕的小年夜，有拜拜習慣的家庭可能感覺不方便。
氣象署表示，受強烈大陸冷氣團影響，北台灣清晨低溫11、12度，其他地區約13至15度，白天北台灣整天濕冷，高溫僅13、14度，中部及花蓮16至18度，南部及台東19至22度。
華南雲雨區東移，各地及澎湖、金門、馬祖仍有局部短暫雨，清晨中部以北地區有局部較大雨勢，基隆北海岸及大台北山區並有局部大雨發生的機率。
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