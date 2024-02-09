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解密防疫醫師／搭上武漢包機 林詠青最難忘

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北報導
衛福部疾管署預防醫學辦公室主任林詠青（右）與防疫醫師林稜，分享工作心得。記者林琮恩／攝影
衛福部疾管署預防醫學辦公室主任林詠青（右）與防疫醫師林稜，分享工作心得。記者林琮恩／攝影

衛福部疾管署預防醫學辦公室主任林詠青擔任防疫醫師逾十年，疫情期間的「武漢包機」便是由他出任務，他也曾調查過公司團膳食品中毒、二○一三年Ｈ7Ｎ9禽流感首例境外移入病例，還曾因軍校生「阿立」事件，前往世界衛生大會（ＷＨＡ）報告，取得聯合國愛滋病規畫署（UNAIDS）的關注。  

「每個人來當防疫醫師的理由不同。」林詠青因為對預防醫學有興趣，於是選擇家醫科，結束住院醫師訓練後，前往美國約翰霍普金斯大學讀公共衛生。學生時代曾參與服務性社團到偏鄉服務，發現透過流行病學調查發現問題，可協助民眾改變生活形態，這是他進入公衛領域的契機，也讓他決心報考防疫醫師。

十多年來防疫醫師生涯中，林詠青參與許多重要事件，二○一三年我國出現首例Ｈ7Ｎ9境外移入病例時，當時除了發布訊息，因為個案在台灣曾經就醫，因此也前往診所進行疫情調查，希望盡速找到所有接觸者，匡列監測名單，阻斷傳播鏈，「那天剛好是我生日」。

回顧最驚險的一次，則是「武漢包機返台事件」，當時新冠爆發，武漢封城，許多國人滯留當地，第二批武漢包機由衛福部次長王必勝帶隊，總計兩班機接回三六一名國人，林詠青是前往協助的醫師之一，他說這是他防疫醫師生涯中最驚險、感染風險最高的一次，「但當下你就會覺得，這個工作如果不是我去，不然是誰去？」

二○一六年國防大學發生愛滋個案歧視事件，「阿立」被退學。林詠青說，疾病防治也要顧及人權，在當時疾管署長郭旭崧支持下，疾管署提出訴訟，那年他代表疾管署前往世界衛生大會報告，並取得聯合國愛滋病規畫署的資源與關注。不過，「阿立」最後僅拿到學歷證明，後來擔任社工，去年三月因車禍離世，讓人感慨。

愛滋病 疾管署 醫師

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