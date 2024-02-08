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要過年了 蘇花路廊清晨湧現南下車潮

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
蘇花路廊今天清晨4時起湧現南下車潮，花蓮新城分局安排警力疏導，車多但交通順暢。圖／新城警分局提供
蘇花路廊今天清晨4時起湧現南下車潮，花蓮新城分局安排警力疏導，車多但交通順暢。圖／新城警分局提供

春節連假首日，蘇花路廊今天清晨4時起就湧現南下車潮，尖峰時段清晨5時最高車流量為每小時1003輛次，蘇花改時速維持在每小時60公里，車流順暢，公路局統計到上午10時南下約7600輛次，預估今天南下還有約7000輛次。

蘇花路廊從昨天開始南下車流漸增，今天連假首日，清晨4時起南下車潮增多，清晨5時達到高峰，之後維持在每小時約900到1000輛次，北上車輛到上午10時為止則僅有915輛次。

花蓮新城警分局長蘇立琮一早視察車流狀況，他說，今天南下車輛較多，不過南北車流都很順暢，已編排交通疏導崗哨，採固定或機動巡邏方式疏導並觀察車流，遇有堵塞或事故將立即排除。

公路局東區養護工程分局表示，蘇花路廊上午車流順暢，上午蘇澳至崇德經台9線蘇花改南下旅行時間約94分，經台9丁線旅行時間約109分。建議往花蓮方向的用路人可使用蘇花改路段，節省旅行時間。

公路局今年春節首度在蘇花路廊試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」，13、14日（初四、初五）上午10時至晚間8時，將視北上車流狀況實施，管制點設在太魯閣大橋北端的台9線168.3公里處，3人以上高乘載車輛可行駛內側大客車優先道，非高乘載車道則行駛外側一般車道。

春節 蘇花改 蘇花路廊 高乘載

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