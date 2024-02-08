春節上國道注意！汽車媒體人曝駕駛「1舉動」罰3千：天在看

很多人現在離不開手機，無時無刻都想要「滑一下」，但是開車時千萬不要這樣做，恐害人害己。汽車媒體人林大維近日在臉書發了一張罰單照片，清楚可以看到駕駛行駛國道上，手上竟然在滑手機，讓人看了相當驚嚇。

林大維在臉書發文表示，過年大家上國道的機會很多，「人在滑天在看」，可見照片中的駕駛右手握著方向盤，左手竟然在滑手機，行徑相當大膽危險，林大維表示科技執法，本次攝影費是3000元。

照片一出後高達六千多人按讚，不少人覺得很誇張，「這種行為...罰30000都嫌少」、「多開一點」、「支持，跟安全帶一樣」、「罰太輕了...這些人跟本罰不怕」、「我都拿這樣看導航」、「支持，路上一堆這種人，騎摩托車的人都怕被追撞」。

根據交通安全入口網公告，依道路交通管理處罰條例第31之1條規定，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣三千元罰鍰。