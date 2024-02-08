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防疫醫師解密 林詠青：武漢驚險接包機不敢告訴家人

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
我國新冠肺炎的是從一位防疫醫師四年前在深夜發現PTT熱議開始，究竟什麼是防疫醫師，引起民眾熱議，圖為衛福部疾管署預防醫學辦公室主任林詠青（右）與防疫醫師林稜。記者林琮恩／攝影
我國新冠肺炎的是從一位防疫醫師四年前在深夜發現PTT熱議開始，究竟什麼是防疫醫師，引起民眾熱議，圖為衛福部疾管署預防醫學辦公室主任林詠青（右）與防疫醫師林稜。記者林琮恩／攝影

我國新冠肺炎的是從一名防疫醫師4年前在深夜發現PTT熱議開始，究竟防疫醫師到底為何，跟一般臨床醫生又有何不同？疾管署預防醫學辦公室主任、防疫醫師林詠青表示，防疫醫師主要有5大任務，分別有傳染病事件調查、傳染病診治指引訂定、傳染病病例審查、申請用藥，以及政策宣導研究交流等。

目前疾管署約有20名防疫醫師，幾乎每年都會招募對公共衛生有熱忱的新血加入；只要有醫師證書可以報考防疫醫師，而有專科醫師證書則是額外加分項目。

林詠青說，防疫醫師也是公務員，但不是考高考，而是透過《醫事人員人事條例》任用；角色比較像是幕僚，提出專業看法及建議，並不會因為政黨輪替影響。

外界常認為防疫醫師只有感染科醫師才可以發揮，林詠青指出，其實內科、家醫科，甚至都是中醫師都可以加入。至於防疫醫師與臨床醫師有何不同？他以「河流救人」的故事譬喻，若是在河流中漂來一個病人，臨床醫學做的是在下游把那人救起來，而公共衛生就是在上流，希望從源頭處理一群人的健康問題。

林詠青說，每個防疫醫師都有不同的興趣，例如他自身就是喜歡公衛相關法律，因此先前就參與傳染病防治法修法過程，其他防疫醫師有的對醫學資訊有興趣，就在疫情監測系統、LINE帳號疾管家等提供很多幫助。

林詠青專科在家醫科，當時還沒畢業的他，前先從學長們口中認識「防疫醫師」一職；然而結束住院醫師身分後，他並未直接投入醫院服務，而是赴美國念公共衛生研究所。當時研究所還沒畢業就決心報名防疫醫師，甚至為了面試特別訂機票飛回國，他說，「一定要回來把握機會」，果然在2012年加入防疫團隊貢獻心力。

在傳染病調查上，林詠青說，2013年我高出現首例H7N9境外移入的那天剛好是他生日，當時除了發布訊息之外，因為該個案在台灣有看診，因此也前往診所「疫調」，希望儘速找到所有接觸者，匡列監測名單，阻斷傳播鏈。

其他防疫醫師任務，如協助登革熱、腸病毒等傳染病整治指引訂定，或是審查個案是否符合重症定義等。同時，他們也會協助申請藥物專案進口，林詠青說，這些藥物因用量太少，一般醫院因為不會去購置，如肉毒桿菌抗毒素，因此有效的話會由疾管署審查、配發。

回想職業生涯最驚險的一次經驗，他說，就屬2020年因為武漢爆發新冠肺炎，被交代要去武漢機場接包機回台。當時武漢疫情狀況都不明朗，自己也不敢跟家人說，只說了要去出差，不敢詳細交代內容。「不是我去，不然還是誰去？」，林詠青富有使命感的說，做這份工作就是會有風險，只能把風險降到最低，唯一能做的就是把防護措施做好，讓自己安心，別人才可以安心。

衛福部疾管署預防醫學辦公室主任、防疫醫師林詠青表示，防疫醫師角色比較像是幕僚，提出專業看法及建議，並不會因為政黨輪替影響。記者林琮恩／攝影
衛福部疾管署預防醫學辦公室主任、防疫醫師林詠青表示，防疫醫師角色比較像是幕僚，提出專業看法及建議，並不會因為政黨輪替影響。記者林琮恩／攝影

傳染病 新冠肺炎 醫師

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