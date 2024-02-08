命理老師教撇步 龍年開運走春祕笈

到廟裡祭拜，祈求神明保佑全家平安、財運亨通，是許多民眾大年初一必走的行程，不過，如果想要龍年行大運、升官發財，命理老師譚秀珠提供「龍年開運走春祕笈」，只要選對時辰及衣服顏色，初一早上健走幾十分鐘，就能開心好運一整年。

初一9至11時 開大門迎貴人

譚秀珠表示，今年是甲辰年，屬於青龍年，天干是木，地支為土，初一早上己時（九點至十一點）為最佳走春時間，建議在這段時間打開自家大門，雖是小動作，但在對的時間點，做對的事，即可喜迎貴人，搶好運、旺事業。如住在電梯大樓，可以開窗代替開門。

至於青龍年走春，服裝最佳顏色為紅色，愈紅愈見喜氣，如果穿上紅內衣、紅內褲，打上紅圍巾，甚至腳踩紅襪子，紅色元素愈多愈好，保證運勢強強滾。除了紅色之外，也可身著橘紅、粉紅、粉橘、粉紫、粉綠，或是土灰、卡其、咖啡等大地顏色的外套、長褲。

青龍年勿招搖 避穿金色銀色

有些人喜歡在年初一穿金戴銀，全身閃亮，譚秀珠提醒，這在青龍年是行不通的，過於招搖，反而壞事，切記今年走春時，避免穿著金色、銀色的衣服。

選好了時辰，穿上喜氣衣服，外出走春時，還需依照特定順序，才能財源廣進，譚秀珠表示，離開家門之後，應該朝著東北方出發，這是青龍年的貴人方，只要走對方向，就可招來貴人；接著往西南方走去，這是今年財位方向，最後則從東南方（吉利方）回家。

譚秀珠提醒，出發之前先做點功課，上午九點，在自己手心寫上今年特想要的願望，例如，財、官、婚姻、感情。寫好後，緊握拳頭，走春途中，切記不要打開手心，也不可與旁人聊天。

此外，事先依照方位，規畫路線，途中經過的超商、銀行、郵局、賣場、上市櫃公司場所愈多愈好，走到每一個「有現金流」的發財點時，稍做停留，心裡想像著鈔票、好運飛進自己皮夾、存摺中。

布置居家環境 放蘋果保平安

除了走春招財，譚秀珠表示，只要簡單布置居家環境，也能平安喜悅，例如，大年初一子時（凌晨）喜神、交好運，將橘子、蘋果放在門口、客廳、床頭櫃等地方，象徵著一整年平安、大吉大利。另準備12枚硬幣，每3枚疊在一起，上面擺著一顆紅棗，放在書桌左前方，或置於客廳財位（客廳大門打開時的對角）。

如果想更進一步求財，可以在客廳正西方擺放一顆圓形的黃玉石、方解石，或是一對麒麟，這有助於事業茁壯。想要平安健康，則可在客廳正東方，放置金箔、白金、銀飾等圖像或是裝置，家中如有現成的不銹鋼製品，也可放在此健康方位。

開運水擺財位 紅包放枕頭下

在過年前夕，許多銀行贈送開運水（礦泉水），譚秀珠表示，這些罐裝水擺放在銀行金庫一段時間後，就成了開運水，可視為知名廟宇所餽贈的錢母，民眾可主動向經常往來的銀行櫃臺探詢索取。 如果幸運拿到開運水，可別一口喝光，想辦法細水長流，例如，每天倒一點在冷水壺，混著開水，慢慢飲用，或將開運水放在客廳財位。

除夕拜拜、祭祖時，可以擺放金塊金磚形狀的巧克力，或將五個、八個發糕疊成小山狀，或以橘子、蘋果、火龍果等水果堆出小小金字塔。譚秀珠強調，拜拜供品以紅色為主，如果供桌上出現帶有金色、銀色的食物，可就接不到財氣。

許多人賺得多，但花得也多，存不到錢，譚秀珠提供一個簡易守財方法，那就是除夕夜裡將別人致贈的紅包（內有現鈔）放在枕頭底下，連續3至5天，如想財運旺旺一整年，可繼續擺在枕頭下。

另一招求財偏方，則是除夕夜裡將12枚50元硬幣，放進長褲的口袋中，再將長褲平整地鋪在床單底下，等大年初五，再拿出長褲，就能招財、招好運。