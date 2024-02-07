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雙鐵春節疏運破千萬人次 高鐵估初三運量創通車第三高

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明天起迎接為期7天春節連假，台鐵、高鐵預估，春節疏運期間將有1002.8萬人次乘車。記者周彥妤／攝影
明天起迎接為期7天春節連假，台鐵、高鐵預估，春節疏運期間將有1002.8萬人次乘車。記者周彥妤／攝影

明天起迎接為期7天春節連假，台鐵、高鐵預估春節疏運期間，合計疏運1002.8萬人次；台鐵估單日最高載客數落在初三81.7萬人次；高鐵也預估初三將出現31.3萬人次，將創高鐵2007年通車以來，運量第三高。

行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材今天上午共同赴台北車站防災中心，視察春節連假台鐵、高鐵及國道客運疏運辦理情形。

昨天起至15日，雙鐵展開為期10天的春節疏運期間。台鐵公司指出，預估周三中午起，因通勤及返鄉人潮，出現節前疏運高峰。預估初二至初四，春節旅遊尖峰；初四至初五為返工人潮尖峰，估初三後將出現疏運高峰。

台鐵公司指出，春節疏運期間，合計將疏運742.1萬人次，其中今天全線合計疏運77.7萬人次；春節運量單日最高峰預估在初三，全線疏運81.7萬人次。

台鐵公司總經理馮輝昇指出，今天為節前疏運高峰，初三至初五為節後疏運高峰，每日平均載客數74.2萬人次，比起平日62萬旅次，增加2成，其中初三81.7萬人次最高峰，台鐵全線加開256班列車，運能較平日增加6.5%、每日增加323萬座位公里。

台灣高鐵方面，疏運期間增開461班次列車，包括南下246班、北上215班，總計10天提供1875班次列車的旅運服務，以及提供183.2萬個座位數，較平日疏運增加29%，合計疏運260.7萬人次。

針對疏運期間每日雙向需求推估，台灣高鐵表示，各日雙向旅運需求，預估約19.9萬至31.3萬人次；今天預估疏運27.5萬人次，而單日最大運量預估在初三為31.3萬人次，為高鐵2007年通車以來運量第三高；單向最大運量預估在初四北上為20.1萬人次。

台灣高鐵指出，初一至初二，南下/北上日間雙向需求均有高峰；初三至初四，以雙向探親訪友、出遊人潮，以及部分北上返回居住/工作地需求為主；初五至初六，以收假北上返回居住/工作地人潮為主。

行政院長陳建仁致詞表示，雙鐵和國道客運全力以赴，做好疏運準備，台鐵增加6.5%運能、高鐵增加29%運量，戰戰兢兢提供給國人安全、便利交通疏運。

交通部長王國材表示，台鐵、高鐵、國道客運都已加開班次，把最大運能和車輛投入，公路局台9線蘇花公路禁止21噸貨車行駛，把路肩讓給客運優先通行；省道也有電子看板告知風景區和省道塞車資訊，南部也調撥車道因應，上周交通部召開會議也要求各疏運單位對車輛安全檢查，確保行車安全。

春節 農曆過年 龍年

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