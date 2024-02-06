達美樂「披薩醬」驗出致癌農藥！業者急聲明：暫停使用

食藥署2月6日公佈最新邊境查驗不合格名單，共計有25件不合格品項，其中台灣可果美公司進口的「達美樂披薩醬」被驗出檢出每公斤殘留農藥環氧乙烷1.3ppm、判定為不合格，違規品項逾19公噸。對此，達美樂緊急發表聲明，表示已立即暫停使用店內現有的披薩醬，同時積極與台灣供應商協調，已於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品供達美樂使用。

依據衛福部食藥署副署長林金富表示，目前規定醬料類產品不得檢出環氧乙烷，美國輸入的達美樂披薩醬，本次檢出每公斤殘留農藥環氧乙烷1.3ppm、判定不合格，共1萬9050.9公斤全數退運或銷毀，輸入業者為台灣可果美股份有限公司，該業者和品項近6個月首次發生不合格，在邊境查驗強度，從2%至10%一般抽批，調高為20%至50%加強抽批。

對此，達美樂發表聲明，聲明中指出，得知披薩醬供應商，在進口通關檢驗時，有一批披薩醬中檢出含有台灣未允許使用之微量殘留物質。收到此訊息後，達美樂立即暫停使用店內現有的披薩醬，同時積極與台灣供應商協調，已於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品供達美樂使用。

此外，聲明中也指出，達美樂正與衛生局密切合作做進一步檢測，以確保其他批次的披薩醬中沒有殘留這種物質。目前全台達美樂並沒有使用有疑慮批次的披薩醬，同時已將現有封存商品送至SGS檢驗，並等待檢驗結果中。達美樂也表示，這是第一次在我們使用的商品中檢測出這種物質，我們也確保這是最後一次。