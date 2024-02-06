快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

達美樂「披薩醬」驗出致癌農藥！業者急聲明：暫停使用

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台灣可果美公司進口的達美樂披薩醬，檢出每公斤殘留農藥環氧乙烷1.3ppm。圖／食藥署提供
台灣可果美公司進口的達美樂披薩醬，檢出每公斤殘留農藥環氧乙烷1.3ppm。圖／食藥署提供

食藥署2月6日公佈最新邊境查驗不合格名單，共計有25件不合格品項，其中台灣可果美公司進口的「達美樂披薩醬」被驗出檢出每公斤殘留農藥環氧乙烷1.3ppm、判定為不合格，違規品項逾19公噸。對此，達美樂緊急發表聲明，表示已立即暫停使用店內現有的披薩醬，同時積極與台灣供應商協調，已於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品供達美樂使用。

依據衛福部食藥署副署長林金富表示，目前規定醬料類產品不得檢出環氧乙烷，美國輸入的達美樂披薩醬，本次檢出每公斤殘留農藥環氧乙烷1.3ppm、判定不合格，共1萬9050.9公斤全數退運或銷毀，輸入業者為台灣可果美股份有限公司，該業者和品項近6個月首次發生不合格，在邊境查驗強度，從2%至10%一般抽批，調高為20%至50%加強抽批。

對此，達美樂發表聲明，聲明中指出，得知披薩醬供應商，在進口通關檢驗時，有一批披薩醬中檢出含有台灣未允許使用之微量殘留物質。收到此訊息後，達美樂立即暫停使用店內現有的披薩醬，同時積極與台灣供應商協調，已於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品供達美樂使用。

此外，聲明中也指出，達美樂正與衛生局密切合作做進一步檢測，以確保其他批次的披薩醬中沒有殘留這種物質。目前全台達美樂並沒有使用有疑慮批次的披薩醬，同時已將現有封存商品送至SGS檢驗，並等待檢驗結果中。達美樂也表示，這是第一次在我們使用的商品中檢測出這種物質，我們也確保這是最後一次。

林口長庚腎臟科教授級主治醫師顏宗海曾表示，「環氧乙烷」為一級致癌物，證實會使人類致癌，環氧乙烷在工業、醫療上可以做消毒劑，在部分國家如美國、加拿大核准用於香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，不過我國農委會並未允許該款農藥使用。

隨著披薩醬被驗出農藥，達美樂緊急發布聲明。圖／達美樂提供
隨著披薩醬被驗出農藥，達美樂緊急發布聲明。圖／達美樂提供
達美樂。圖／達美樂提供
達美樂。圖／達美樂提供

披薩 達美樂 食藥署

延伸閱讀

巴西農藥用量超越美中總和 每2天1人中毒死亡

黑糖珍珠披薩99元！達美樂「牛排海陸四喜披薩」上桌

空軍一號供應「焦黑」底特律披薩 網笑：拜登想輸掉密西根？

過年求好彩頭煮菜頭湯要留心！消基會檢測6都市售白蘿蔔農藥28%不合格，自保之道報你知！

相關新聞

獨／27年未調漲！蔣萬安今拍板 北市動物園門票4月確定調漲 最高百元

台北市立動物園從1997年後從未調漲門票，由於動物照顧、保育等成本增加，園方去年規畫調整門票價格，經教育局、議會審議後，...

達美樂「披薩醬」驗出致癌農藥！業者急聲明：暫停使用

食藥署2月6日公佈最新邊境查驗不合格名單，共計有25件不合格品項，其中台灣可果美公司進口的「達美樂披薩醬」被驗出檢出每公...

春節逾116萬人訂票 高鐵視狀況開放車廂玄關自由座客站立

春節假期將近，台灣高鐵表示，今起至15日為期10天春節疏運，總計加開461班次列車、提供1875班次列車的旅運服務；截至...

達美樂披薩醬檢出致癌物質 食藥署退運銷毀逾19噸

進口達美樂披薩醬被檢出致癌物質，衛福部食藥署今天公布，台灣可果美公司進口的達美樂披薩醬，檢出每公斤殘留農藥環氧乙烷1.3...

春節搭國道客運返鄉出遊 票價85折優惠

春節連續假期將至，三重客運暨新竹客運配合交通部公路局推出全票票價優惠，票價可享約八五折優惠，公路局為疏解道路交通壅塞，鼓...

新北環狀線秀朗橋站捷開大樓今上梁 1.5萬坪商辦創3千個就業機會

新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓今天舉行上梁典禮，新北市長侯友宜今出席活動，祈求工程順利圓滿。侯友宜表示，秀朗橋站節開大樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。