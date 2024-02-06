健康你我他／清淡飲食多運動 累積健康的財富

起床時伸懶腰，身體頓時感到舒暢，盥洗後再做些簡單的伸展操，活動筋骨、提振精神，這是我一日生活的開始。健康是人生一切的基礎，也是最珍貴的財富。

工作勞動不等於運動，步入中年以後，血液循環與新陳代謝效率降低，時常腰痠背痛，手腳麻痺，身體好似正提醒你面對機能衰退的殘酷，若不多活動，身體機能退化更快速。

養成規律運動習慣，對健康有益，無論選擇何種運動，一定要避免運動傷害，須先做暖身操，讓身體各系統狀態妥適調整，才開始運動。

實施體操活動，不受場地、空間、天氣等限制，健康受用一生。體操看似簡單重覆性的動作，可培養身體協調性及肢體控制能力，鍛鍊柔軟度、平衡感及心肺功能，緩和筋骨、肌肉、神經、呼吸及心血管系統。

除了體操活動，我平時會多走樓梯、健走或慢跑，確實能活血通氣，改善痠痛，刺激心肺血管及皮膚排汗，我喜歡騎自行車或機車出遊，自在輕鬆地享受美景，忘憂解愁，紓壓效果極為顯著。

飲食方面，我遵守「少糖、低鹽、減油」原則，多吃蔬果，少喝果汁，攝取膳食纖維，維護腸道機能，吸收天然維生素、礦物質及微量元素。

來吧，新年健康祈願，從飲食、運動及保持好心情開始，放下慵懶的藉口，持之以恆，蓄積健康的財富。