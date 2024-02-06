龍年開運秘訣大解密 立刻開駛好運勢

聯合報／ 記者陳威任／綜合報導

龍年到，人人都能討好彩頭，一舉「魚躍龍門」。 圖／shutterstock 提供
龍年到，人人都能討好彩頭，一舉「魚躍龍門」。 圖／shutterstock 提供

農曆春節迎接龍年的到來，大家肯定想要一舉「魚躍龍門」，在新的一年可以幹大事賺大錢，或者完成一年之初立下的新年目標。不同的生肖將會有不同的運勢。例如，屬龍的人在今年將會遇到許多挑戰，但這些挑戰將會是成長和進步的機會；屬鼠的人在事業上將取得突破，而屬虎的人則可能在人際關係上有所收穫。無論生肖是什麼，重要的是保持積極的態度和開放的心態，迎接新的挑戰和機遇。

新年新氣象同時也希望招喚幸運之神眷顧，可以透過風水布局來增強運勢。在生活空間中放置風水物品，如水晶、風鈴或富貴竹，或在適當的地方擺放綠色植物也有助於創造一個充滿好運的環境。

新年新氣象同時也希望招喚幸運之神眷顧，可以透過風水布局來增強運勢。 圖／shutterstock 提供
新年新氣象同時也希望招喚幸運之神眷顧，可以透過風水布局來增強運勢。 圖／shutterstock 提供

而除了風水開運布置外，在生活中也別忘了創造更多美好的日常，讓自己保持好心情，更可讓每一步走得更穩健，每一天都充滿希望與喜悅。

開運秘訣一：創造寬敞舒適的空間

新的一年，無論是家中的客廳或移動生活的車室，寬敞舒適的空間，讓人心胸開闊，好運自然湧入生活，成為引領運氣的第一步。選擇寬敞空間，除了讓人心情更為放鬆外，眼界也能更加開闊，維持開闊的心態踏上無限可能的旅程，好運自然跟著來！

開運秘訣二：打造和諧與安心的環境

安全感是極為重要的元素，不論是職場、人際關係甚至是居家生活及用車空間等，勇敢挑戰全世界後，還是需要一個和諧安心的舒適圈讓人充電、療傷和休息。所以千萬不要小看環境的重要性，讓自己安心永遠要放在第一順位，才能無後顧之憂全力衝刺、迎向今年設定好的目標！

開運秘訣三：聆聽音樂保持正能量

環境中另一個重要的美好元素就是音樂，聆聽美好的音樂可以放鬆心情，是吸引好運的重要途徑，不論是一個人的獨處時刻、三五好友相約出遊或是日常通勤時間，用音樂來放鬆沉澱自己、或是與閨密好友盡情跟著音樂歡唱，釋放情緒，保持正能量，都有助於面對各種日常生活的挑戰。

圖／Honda 提供
圖／Honda 提供

除了日常生活空間及職場外，車輛也是許多人每天要長時間使用的空間，同樣需要開運加持及創造美好日常，才能「開駛好運勢」。好比車壇史上最暢銷的國產中型休旅Honda CR-V，以寬敞內艙空間與先進的座艙設計，完美地融合了實用性與舒適性，加上配備十顆安全氣囊，猶如用十全十美來保障旅途時刻的安心感，同時，在寧靜車室空間裡，享受搭載12具高品質BOSE音響系統帶來的美妙音樂，讓心情放鬆「樂室不間斷」，正正迎向萬事俱備的好心情與正向循環。

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