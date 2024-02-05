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年節預期心理作用？產地菜價平穩 零售市場漲兩成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣盛產青蔥，到貨量和批價價都平穩，消費市場零售價已喊漲。記者簡慧珍／攝影
彰化縣盛產青蔥，到貨量和批價價都平穩，消費市場零售價已喊漲。記者簡慧珍／攝影

昨天（2月4日）是節氣立春，農民紛紛採收二期裡作蔬菜翻土插秧，導致彰化縣溪湖鎮果菜市場的到貨量倍增，價格雖平穩，但零售市場的菜價已漲二至三成，市場研判是春節將屆的預期心理造成漲價；今起氣溫將下降，蔬菜生長較緩慢，可能到貨量減少，市場認為不影響批發價格。

二期裡作大宗蔬菜的高麗菜，北部批發市場交易價格一度跌到每公斤5元以下，主要產地彰化縣溪湖鎮果菜市場維持均價每公斤10元，零售市場每顆50元至60元，但從上周起，高麗菜價緩步上揚，零售市場每顆已賣到80元，菜販告訴家庭主婦，冷氣團要來了，接近過年還會再漲一波，可能接近百元。高麗菜耐放，家庭主婦連忙多買兩顆。

溪湖鎮果菜市場公司總經理徐証傑今表示，上周一（1月29日）高麗菜（品種初秋）到貨量11噸，批發均價每公斤10.2元、30日到貨量增至39噸，交易均價每公斤10.3元，今天到貨量31噸，均價每公斤跌到10元；適合快炒的品種雪翠，到貨量穩定，大約4噸，上周一交易均價每公斤16元，今天11.3元。

徐証傑說，上周一蔬菜到貨量總共76噸，今天187噸，跟農民採收二期裡作蔬菜開始春耕及上周天氣偏暖有關，天氣暖和蔬菜長得快，加上春耕前必須採完裡作蔬菜，使得市場到貨量增加1.4倍，氣象預報今天起氣溫降低，蔬菜生長會趨緩，市場到貨量可能減少但不至於影響批發價。

蔬菜到貨量大但零售市場反因量大價揚，高麗菜已上漲兩成；徐証傑指出，批發市場蔬菜初步處理後，經過大盤、中盤、零售商的層層轉手、運輸和理貨，去掉一些賣相不好的部分，把「最漂亮」的擺在菜攤出售，價格當然較貴，春節將屆菜販要「賺過年」，菜價也會被拉高。

溪湖鎮青蔥到貨量平穩，每天約6噸，交易均價上周的每公斤40至50元，今天30至40元，但零售市場青蔥價格從每把（1公斤，過年期間用量）59元漲到80元，標榜高品質宜蘭三星蔥喊到90元；溪湖鎮農會表示，溪湖的彰化蔥和三星蔥同一品質，很少淋雨，保存期較長，價格較親民，因過年快到了，零售價難免節節上升，產地共同運銷應會保持平穩菜價。

彰化縣是高麗菜重要產地，到貨量倍增，批價價平穩但消費市場零售價上漲。記者簡慧珍／攝影
彰化縣是高麗菜重要產地，到貨量倍增，批價價平穩但消費市場零售價上漲。記者簡慧珍／攝影

漲價 菜價 高麗菜

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