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陽光行動／唐寶寶跳舞遭嘲弄 掀網路論戰

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
唐氏症基金會去年舉行「唐寶寶一輩子的事」活動，唐寶 寶們為民眾帶來舞蹈表演。 聯合報系資料照片
唐氏症基金會去年舉行「唐寶寶一輩子的事」活動，唐寶 寶們為民眾帶來舞蹈表演。 聯合報系資料照片

為響應國際身障日，唐氏症基金會日前舉辦成果發表會，眾多唐寶寶們邊聽流行歌曲邊跳舞，影片放上社群平台累積五萬人按讚、破千人留言，但令人難過的是，許多網友留下「地獄哏」嘲弄，留言「跳跳唐」、「站位是用甜度分配？」唐氏症基金會對此感到無奈，低調說「這就是現實的社會環境」。

身心障礙者的生活並不容易，家人照顧壓力沉重，唐氏症基金會提供唐寶寶與其家庭從離開學校到進入職場，甚至到養老的一條龍服務；希望唐寶寶找到感興趣的事物，並能走出家庭與社區共融，為此，成立街舞社、武術社、繪畫社等社團。

不料，日前唐寶寶們在國際身障日所表演的舞蹈影片，放上社群平台IG上後引來大批網友討論，五萬人按讚、破千人留言，但大批流量卻來自於網友「地獄哏」嘲弄，部分網友以「跳跳唐」戲稱跳舞的唐寶寶們，也有不少網友嚴厲指正，相互開罵。

唐氏症基金會副執行長朱頤莊說，對於嘲笑文句，唐寶寶應無法理解，但對於家長來說，最直接的反應是無奈以及沉重的打擊，孩子鼓起勇氣上台表演卻被網友嘲笑。

朱頤莊表示，現實生活中，對唐寶寶的嘲弄一直都在，而社群就像雙面刃，許多民眾看到負面地獄哏的留言挺身而出，形成討論氛圍，這比基金會發聲澄清、呼籲，效果更好。基金會目的在於教導唐寶寶怎麼適應環境，也希望每個人都能「包容不同的存在」。

唐寶寶 唐氏症

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