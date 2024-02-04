春節前微調整！雞蛋批發價維持52元、產地價降至39.5元

台北市蛋商公會理事長林天來表示，天氣回暖，雞蛋產量回穩，加上這周就要過年，加工業者也逐步減少生產，用蛋量較先前少，本周蛋價批發價不變，產地價調降3元，2月15日（初六）開盤將會公布春節過後的價格，預計蛋價將微幅調降。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說，近期天氣回暖，雞蛋產量有較緩和，但聽說除夕又有冷氣團可能會影響到產蛋量，但過年封盤、用蛋量可能比較少，加上今年禽流感疫況沒有去年嚴重，因此影響不大，但年後蛋價應會調降。

林天來表示，近期天氣變化較大，上周天冷雞產不了蛋，加上年前伴手禮及加工業者等需求大增，導致雞蛋供不應求，本周天氣回暖，蛋雞產量較為穩定，又適逢過年前夕，業者逐步封關準備過年，雞蛋用量也沒先前這麼大，雞蛋也要休市，本周蛋價僅調整產地價，從每台斤42.5元降至39.5元，批發價則維持52元；另初六開盤將會公布蛋價，考量春節過後，學校尚未開學，雞蛋用量較少，預估價格將會些微調降。