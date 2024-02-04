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Red Bull鬥拍跟小戴隊打 台灣冠軍隊：輸了也過癮

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Lulu黃路梓茵開心與隊友小戴、王齊麟擊掌。圖／Red Bull提供
Lulu黃路梓茵開心與隊友小戴、王齊麟擊掌。圖／Red Bull提供

第二屆Red Bull鬥拍日前在高雄市鳳山體育館進行決賽，吸引上千觀眾，北中南分區冠軍隊伍以羽球三對三進行循環賽激戰，最終由北區代表「金白藍」以直落二拿下Red Bull 鬥拍台灣冠軍，Red Bull運動員戴資穎與三金主持人Lulu黃路梓茵、奧運雙打金牌王齊麟首次組隊上陣。民間高手的驚人實力及默契讓Red Bull運動員戴資穎感到佩服：「上場前在一旁觀賽，發現每個隊伍都蠻強的，得拿出百分百的實力應戰。」

Red Bull鬥拍與傳統的羽球單打和雙打賽事不同，將選手平日的三對三訓練轉變為正規比賽。戴資穎同時表示：「第二次參與Red Bull鬥拍，三打三真的很有趣。本次新增的名人會外賽也增加了趣味性，讓觀眾席上的羽球愛好者一同感受鬥拍的魅力。」

第二屆Red Bull鬥拍比賽最終表演賽，由Red Bull鬥拍冠軍——北區代表「金白藍」迎戰戴資穎小隊，頂尖對決的比賽過程相當精彩，開局王齊麟先以殺球得2分。但「金白藍」隊伍也發揮驚人實力，第一局最終以19比21的逆轉勝勝出。第二局小戴、王齊麟雙雙找回球感，將比分拉開，最後一分由王齊麟奮力一殺以21比13將第二局拿下。最終戴資穎小隊技高一籌，第3局關鍵時刻21比15完勝民間高手。

「金白藍」隊表示，能夠跟小戴對打，輸了也很過癮。「金白藍」隊成員林存甫分享：「我們從大學開始一起打羽球十幾年，這次為了參與鬥拍，除了每週固定練習之外，還特別找教練特訓。能有機會跟小戴隊伍打球，真的是非常開心、過癮。」

首次與小戴組隊的奧運羽球雙打金牌選手王齊麟賽後也表示：「今天參加鬥拍比賽很快樂，沒有平常比賽壓力這麼大。喜歡雙打的人，一定要試試這個超好玩的三人模式，彼此默契和協調力，可以說是比賽勝負的關鍵。」戴資穎小隊第三位隊員的Lulu也說：「這次能跟兩位一起打球是我的圓夢時刻，兩位奧運選手充分展現『男友力』，我們在賽前還有做好各種模擬情境，真的超級感謝他們。」

除了正規賽事之外，Red Bull鬥拍活動到尾聲時的表演賽亦造就另一波高潮，由本屆新增的名人會外賽冠軍YouTuber 「欸你這週要幹嘛」Ariel、老吳、卡慶姑丈組成的「穎迷鐵粉」對上戴資穎小隊時，在充滿笑聲之下，戴資穎小隊最終以21比11分勝出。

Red Bull鬥拍比賽場地與規則與國際雙打相同，增設觸地禁止區（T-corner），激發選手挑戰網前時間差、速度節奏的進攻機會。今年，全台男女老少熱烈響應Red Bull鬥拍，北中南區總計有50支隊伍參與，其中不少是大學畢業後依然熱情組隊的青年。幫助羽球愛好者培養三對三的默契，未來Red Bull也將計畫在北、中、南三區設立Red Bull鬥拍的訓練場所，提供民眾盡情練習羽球三對三。詳情將於農曆年後公布於Red Bull官方網站。

奧運羽球雙打金牌選手王齊麟（中），首次與小戴組隊參與第二屆鬥拍。圖／Red Bull提供
奧運羽球雙打金牌選手王齊麟（中），首次與小戴組隊參與第二屆鬥拍。圖／Red Bull提供
戴資穎小隊參加 Red Bull 鬥拍冠軍賽，王齊麟（左起）、戴資穎、Lulu 黃路梓茵攜手應戰。圖／Red Bull提供
戴資穎小隊參加 Red Bull 鬥拍冠軍賽，王齊麟（左起）、戴資穎、Lulu 黃路梓茵攜手應戰。圖／Red Bull提供
台灣冠軍「金白藍」（左邊三位）表示，跟小戴隊對打，輸了也很過癮。圖／Red Bull提供
台灣冠軍「金白藍」（左邊三位）表示，跟小戴隊對打，輸了也很過癮。圖／Red Bull提供
Red Bull鬥拍比賽現場破千人為參賽的北中南隊伍加油。圖／Red Bull提供
Red Bull鬥拍比賽現場破千人為參賽的北中南隊伍加油。圖／Red Bull提供

奧運 小戴 金牌

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