Red Bull鬥拍跟小戴隊打 台灣冠軍隊：輸了也過癮

第二屆Red Bull鬥拍日前在高雄市鳳山體育館進行決賽，吸引上千觀眾，北中南分區冠軍隊伍以羽球三對三進行循環賽激戰，最終由北區代表「金白藍」以直落二拿下Red Bull 鬥拍台灣冠軍，Red Bull運動員戴資穎與三金主持人Lulu黃路梓茵、奧運雙打金牌王齊麟首次組隊上陣。民間高手的驚人實力及默契讓Red Bull運動員戴資穎感到佩服：「上場前在一旁觀賽，發現每個隊伍都蠻強的，得拿出百分百的實力應戰。」

Red Bull鬥拍與傳統的羽球單打和雙打賽事不同，將選手平日的三對三訓練轉變為正規比賽。戴資穎同時表示：「第二次參與Red Bull鬥拍，三打三真的很有趣。本次新增的名人會外賽也增加了趣味性，讓觀眾席上的羽球愛好者一同感受鬥拍的魅力。」

第二屆Red Bull鬥拍比賽最終表演賽，由Red Bull鬥拍冠軍——北區代表「金白藍」迎戰戴資穎小隊，頂尖對決的比賽過程相當精彩，開局王齊麟先以殺球得2分。但「金白藍」隊伍也發揮驚人實力，第一局最終以19比21的逆轉勝勝出。第二局小戴、王齊麟雙雙找回球感，將比分拉開，最後一分由王齊麟奮力一殺以21比13將第二局拿下。最終戴資穎小隊技高一籌，第3局關鍵時刻21比15完勝民間高手。

「金白藍」隊表示，能夠跟小戴對打，輸了也很過癮。「金白藍」隊成員林存甫分享：「我們從大學開始一起打羽球十幾年，這次為了參與鬥拍，除了每週固定練習之外，還特別找教練特訓。能有機會跟小戴隊伍打球，真的是非常開心、過癮。」

首次與小戴組隊的奧運羽球雙打金牌選手王齊麟賽後也表示：「今天參加鬥拍比賽很快樂，沒有平常比賽壓力這麼大。喜歡雙打的人，一定要試試這個超好玩的三人模式，彼此默契和協調力，可以說是比賽勝負的關鍵。」戴資穎小隊第三位隊員的Lulu也說：「這次能跟兩位一起打球是我的圓夢時刻，兩位奧運選手充分展現『男友力』，我們在賽前還有做好各種模擬情境，真的超級感謝他們。」

除了正規賽事之外，Red Bull鬥拍活動到尾聲時的表演賽亦造就另一波高潮，由本屆新增的名人會外賽冠軍YouTuber 「欸你這週要幹嘛」Ariel、老吳、卡慶姑丈組成的「穎迷鐵粉」對上戴資穎小隊時，在充滿笑聲之下，戴資穎小隊最終以21比11分勝出。