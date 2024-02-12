補充B群 應飯後食用

維他命B群（維生素B群）在人體代謝營養素的過程中扮演重要角色。B群是水溶性維生素，包括B1、B2、B3（菸鹼酸）、B5（泛酸）、B6、B7（生物素）、B9（葉酸）、B12共8種維生素，這些營養素常共同存在，也能獨立奮鬥，不論是能量代謝、強化神經系統、維持皮膚防備、造血功能等，都與B群息息相關。

B群大多存在「粗糙」的原型食物中，只要每天至少一餐全穀雜糧類、6份以上的豆魚蛋肉類、奶類1杯、3份蔬菜、兩份水果，油脂與堅果種子類也有吃到，大多數人不容易缺乏B群。不過，常外食、飲食精緻化、生活壓力大的人，體內消耗B群的速度變快，建議額外補充B群，且飯後食用為佳。

B群功能與對應食物

B1：有助維持能量正常代謝，促進神經、心臟、腸道系統健康。常見食物如糙米、燕麥、玉米、青江菜、黃豆、堅果類、瘦肉。

B2：與皮膚及黏膜健康有關，有助醣類、蛋白質及脂肪代謝。常見食物如牛奶、乳製品、酵母、雞蛋、納豆、泡菜、全榖雜糧類。

B3：參與血脂、醣類、皮膚黏膜代謝，與神經系統健康相關。常見食物如肝臟、酵母、雞肉、豬肉、魚類、胚芽、豆類、全榖雜糧類。

B5：有助增加好膽固醇，促進體脂肪、膽固醇代謝，與維持皮膚神經健康、胺基酸代謝、增強免疫力有關。常見食物如鮭魚、沙丁魚、蘑菇、酵母、蛋黃、燕麥。

B6：參與蛋白質與脂肪代謝、維持紅血球正常型態、幫助色胺酸轉變成菸鹼素、增進神經系統健康。常見食物如全穀類、肉類、香蕉、核桃、菠菜、堅果類。

B7：有助頭髮、指甲、皮膚、黏膜的生長，參與醣類、脂肪及蛋白質的正常代謝。存在於花椰菜、香菇、蛋黃、海鮮、黃豆、糙米、小麥胚芽、酵母、堅果類等食物。

B9：有助紅血球、核酸、核蛋白形成，及胎兒的正常發育與生長。常見食物如深綠色蔬菜、香蕉、柑橘類、鮭魚、全穀類。

B12：有助紅血球形成、穩定情緒、幫助睡眠等神經系統的健康。多存在於動物性食物，包括肉類、蛋、動物肝臟、牛奶、乳酪、海產類、發酵食品等，素食者容易缺乏。