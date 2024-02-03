申請上是煩惱的開始…台北家扶補助8成費用 助大專生出國交換

台北家扶每學期頒發獎助學金給大專青年，本學期共有207人獲得，今天舉行頒獎活動。目前就讀政大雙主修哲學、日文系的小羽上台分享，國中家境變差，由媽媽扛起經濟重擔，他一度壓力大到身心出狀況，從小就對日文感興趣，懷抱留學夢想的他，不只求學、生活受台北家扶扶助，即將在三月前往日本交換的他，也獲得台北家扶一筆菁英補助獎金，讓他能安心圓夢。

台北家扶主任謝曉雯說，家扶每年資助3、4名學業表現優異的孩子出國交換、參與國際研討會發表論文或海外實習，補助八成費用，以小羽為例，就補助了15到18萬元。她說，對經濟弱勢家庭的孩子來說，申請上反而是煩惱的開始，但家扶不希望孩子錯失機會。

小羽說，他國中時爸爸負債出國，改由媽媽獨自撫養他和弟弟，即便生活艱辛，他也從未放棄出國留學的夢想。就讀哲學系雙主修日文系的他，哲學系的訓練轉換了他的邏輯思考方式、顛覆常識，而他也持續精進日文能力，終於獲得大四到日本交換的機會。

小羽說，他很感謝家扶獎學金協助減輕他的生活負擔、考取證照，也感謝留學津貼，幫助他朝夢想更近一步。他也以「只要有目標，處處都是舞台」鼓勵現場的大專生，希望他們不要因為經濟匱乏而放棄夢想，只要有目標就有機會展現長才。

謝曉雯表示，今天舉行頒獎典禮的用意，是鼓勵大專青年在求學的道路上，願意為了實踐目標跨出舒適圈，挑戰自己並發展長才，而不因缺乏求學費用而夭折在半途，也不要因現實條件與環境扼殺夢想，因此期盼社會上願意提供獎助學金的伯樂們，持續資助，加入助學人的行列，與家扶共同關心弱勢兒少的未來。