2024台灣燈會安平燈區今晚啟燈 大批民眾排隊入場

2024台灣燈會「安平燈區」今晚6點45分由副總統賴清德主持啟燈，隨後由明華園總團演出開幕大戲「媽祖」，現場準備免費自由座8500席與敬老愛心席200席，今下午雖表定2點半開始排隊，但不到中午就有大批戲迷、民眾在現場等候，人氣爆棚。

明華園「媽祖」大戲今晚登場，台南市政府在安平安億停車場準備8500席自由席座位，分為管制區及非管制區，管制區座位下午2點半開放排隊、3點入場，但許多民眾一早攜家帶眷就到安檢口前排隊，而現場觀眾除中高齡長者外，也吸引不少青壯年族群前來欣賞明華園大戲。

不過，過程中因排隊動線不佳，一度引發民眾口角衝突，就怕排了好幾個小時的隊伍，結果仍被擠到後面入場，所幸主辦單位趕緊出面協調，安撫排隊人員情續；敬老愛心席200席也有不少民眾排隊等候。