2024台灣燈會安平燈區今晚啟燈 大批民眾排隊入場
2024台灣燈會「安平燈區」今晚6點45分由副總統賴清德主持啟燈，隨後由明華園總團演出開幕大戲「媽祖」，現場準備免費自由座8500席與敬老愛心席200席，今下午雖表定2點半開始排隊，但不到中午就有大批戲迷、民眾在現場等候，人氣爆棚。
明華園「媽祖」大戲今晚登場，台南市政府在安平安億停車場準備8500席自由席座位，分為管制區及非管制區，管制區座位下午2點半開放排隊、3點入場，但許多民眾一早攜家帶眷就到安檢口前排隊，而現場觀眾除中高齡長者外，也吸引不少青壯年族群前來欣賞明華園大戲。
不過，過程中因排隊動線不佳，一度引發民眾口角衝突，就怕排了好幾個小時的隊伍，結果仍被擠到後面入場，所幸主辦單位趕緊出面協調，安撫排隊人員情續；敬老愛心席200席也有不少民眾排隊等候。
此外，台灣燈會也在安平燈區安排美食市集，有設攤攤商表示，今年燈會長達1個月，首日有開幕啟燈儀式、明華園表演等，又是周末假期，截止下午來說人潮還算不錯，已有6、7000元的營業額，尤其，周邊沒有非法的流動攤位，可以保障合法承租的攤商，相信整個燈會檔期扣掉租金成本，應該可以回本賺錢。
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