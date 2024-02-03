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常頭暈卻查不出原因 醫師從病歷研判是這「擾人病症」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經內科醫師楊豫說，「持續性姿勢-知覺性頭暈」是近幾年才出現的新診斷。圖／長安醫院提供
長安醫院神經內科醫師楊豫說，「持續性姿勢-知覺性頭暈」是近幾年才出現的新診斷。圖／長安醫院提供

1名年近50歲女性，由於工作壓力和家庭照顧操勞，常有嚴重的暈眩問題。歷經多方求醫和各種科別檢查都顯示正常，讓她相當困擾。後來醫師從她曾罹有耳石脫落症等歷病程研判，認為她可能罹患「持續性姿勢-知覺性頭暈（PPPD）」，經治療後症狀才大幅改善。

長安醫院神經內科醫師楊豫說，「持續性姿勢-知覺性頭暈」是近幾年才出現的新診斷，屬於功能性頭暈的範疇，是腦部功能調適障礙引起。這類患者經檢查並無結構性的異常，功能卻出了狀況。發作時雖然不會天旋地轉，卻時常覺得頭重腳輕、走路不穩、或有飄浮感，且在姿勢改變或視覺刺激時症狀明顯惡化。

而且，在罹患此症前，通常會有一些觸發因素，例如良性陣發性姿勢性眩暈、梅尼爾氏症、前庭神經炎等。研究發現，大約有25%的人曾經歷過這些陣發性眩暈，而在之後的3至12個月內，他們可能會發展成為「持續性姿勢-知覺性頭暈」。此外，像是偏頭痛、頭部外傷、自律神經失調、焦慮症、恐慌症等也可能成為誘發因素，其中亦有3%的患者是由於藥物的不良反應所引起。

他說，「持續性姿勢-知覺性頭暈（PPPD）」可以理解為身體在頭暈發作後，對於姿態穩定性或空間感的認知難以良好恢復，進而形成慢性頭暈的症狀。治療的第一步，是要讓患者認識到這個疾病的存在，並且明白它是可以治好的。接著，結合口服藥物和前庭復健，協助身體的平衡系統回復正常運作，緩解頭暈症狀。

楊豫說，對於經常頭暈但四處求醫都找不到原因的話，或許應該考慮「持續性姿勢-知覺性頭暈」的可能性。及早尋求神經內科醫師的評估，可能是解開頭暈之謎、重拾舒適生活的關鍵。

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