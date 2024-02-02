台中榮總與美公司簽備忘錄 成立達文西手術「全計畫觀摩中心」

台中榮民總醫院發展達文西手臂微創手術16年，累積近6000例手術量，經驗十分豐富。該院上午與設計、製造及行銷達文西手術系統及其相關儀器和配件的美國「直覺公司」簽署合作備忘錄，成為全國第一家執行達文西手術的「全計畫觀摩中心」。

台中榮總說，該院的泌尿外科、大腸直腸外科、耳鼻喉科及一般外科符合國際手術觀摩中心資格，是全國第一家同時擁有4科手術觀摩中心資格的醫院，每年吸引許多國內外醫師前來學習。

而全計畫觀摩中心集結台中榮總的臨床實力與直覺公司的創新科技，致力提升台灣微創手術的水平，提供更安全、更先進的醫療服務，協助醫院在經營管理、手術技術及病人照護等三個層面取得更全面精進發展。

合作備忘錄內容指出，未來雙方管理階層每個月舉辦交流會議，分享經營管理的經驗，包括手術室效能提升、人員培訓及資源管理。直覺公司也將安排國內外醫師到台中榮總交流、學習。另也提供國內外護理人員進修學習，強調病人照護的關鍵性，使護理人員能夠更深入達文西手術全期過程，提高臨床護理品質。期望能夠建立一個充滿學習與分享的平台，進一步推動達文西手術進入國際。

台中榮總院長陳適安與直覺公司的管理階層上午均出席簽署備忘錄，並表示對此次合作期待且有信心。