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老婦腹痛、惡心就醫發現橫膈膜疝氣 意外揪出早期胃癌

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陳雁捷醫師指出，早期胃癌切除治療能得到較好的預後。圖／衛福部苗栗醫院提供
陳雁捷醫師指出，早期胃癌切除治療能得到較好的預後。圖／衛福部苗栗醫院提供

苗栗81歲鍾姓老婦出現腹痛、惡心及嘔吐等症狀，由診所轉診至衛福部苗栗醫院，肝膽腸胃內科主任林宗賜診察並安排胃鏡檢查、病理組織切片及電腦斷層檢查，發現老婦同時有胃橫膈膜疝氣及早期胃癌，經轉介外科，院方先後為老婦完成腹腔鏡橫隔膜疝氣修補術、根治性全胃切除術2項手術，患者現已康復出院。

苗栗醫院外科醫師陳雁捷表示，針對患者病情，手術第一階段採用腹腔鏡橫隔膜疝氣修補術，術後疼痛輕微，恢復速度快，傷口美觀，解決了橫膈膜疝氣問題；術後再進行全面性胃癌期數評估，制定下階段治療方案，第二階段實施根治性全胃切除術，以確保完整治療胃癌。

陳雁捷指出，以橫隔膜疝氣這個疾病類型與嚴重程度，一般來說會分成4類，絕大多數病患會以胃食道逆流為主要症狀，且多數能靠藥物妥善控制，手術治療介入時機，一般會是藥物無法控制症狀，或者是崁頓性疝氣造成消化道阻塞。

他表示，早期胃癌定義為癌細胞位於黏膜層與黏膜下層，尚未侵犯到肌肉層與漿膜層，切除治療能得到較好的預後，但要注意這期病患大多數沒有明顯症狀，容易錯失早期胃癌治療時機，老婦能在經驗豐富的腸胃科醫師細心檢查下，揪出早期胃癌並及早接受兩階段手術除患，非常幸運。

疝氣 老婦 胃癌

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