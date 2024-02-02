2023年創人類史上最熱一年 氣象署曝全球異常高溫原因

2023年是全球紀錄最熱年。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）發布的「2023年度全球氣候報告」，2023年成為1850年全球紀錄以來最溫暖的年份，較百年（1901至2000）均溫高出1.18度。打破原最高溫紀錄的2016年，以年均溫高出0.15度之差，成為人類史上最熱的一年。

高溫的原因是什麼？氣象署表示，溫室氣體濃度升高是全球升溫的長期驅動因素，且2023年又受到聖嬰現象的影響，種種因素使2023年成為異常高溫的年份。

氣象署表示，大氣中的全球溫室氣體濃度在2023年成為有史以來紀錄最高，二氧化碳濃度約為419 ppm（parts per million，百萬分率），甲烷濃度約為1902 ppb（parts per billion，10億分率），連帶影響了海溫與大氣溫度的異常，進而造成一連串的極端天氣事件，如：全球海洋熱浪等。

自2023年夏季開始發展的聖嬰現象（El Niño），導致熱帶中東太平洋的海溫較平均年更高，氣象署表示，也間接影響世界各地的氣溫與天氣。

為了減少氣候變遷帶來的風險與災害，世界各國2015年巴黎協定時承諾，應將全球人類引起的長期平均升溫，較工業化前（1850至1900年）基準控制在1.5度以內。

氣象署表示，如今全球氣溫已接近1.5度的門檻，雖然這不代表已經違反巴黎協定，卻是重要的警訊。每年都破紀錄的高溫似乎已成為我們的日常 。全世界勢必得採取更積極的減碳與調適策略，才能守護地球永續的未來。