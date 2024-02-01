快訊

獨／傳中職開幕賽將在台北大巨蛋舉行 棒球賽事場租價碼曝

避戰天堂或遣返噩夢？反侵略的俄國搖滾天團在泰國被捕

王世堅隔16年回鍋立院 重新過招韓國瑜續「世堅情」？

膽固醇過低恐曾失智風險？醫：與大型研究結果相反

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
根據秀傳醫療體系追蹤研究發現，失智評估愈嚴重者，低膽固醇血症的占比愈高。不過，醫師吳承學表示，觀察性研究與大型前瞻性研究上常會出現誤差。圖為示意圖。(圖：123RF)
根據秀傳醫療體系追蹤研究發現，失智評估愈嚴重者，低膽固醇血症的占比愈高。不過，醫師吳承學表示，觀察性研究與大型前瞻性研究上常會出現誤差。圖為示意圖。(圖：123RF)

根據秀傳醫療體系追蹤研究發現，失智評估愈嚴重者，低膽固醇血症的占比愈高。不過，醫師表示，觀察性研究與大型前瞻性研究上常會出現誤差，回朔性追蹤的病患本身就是失智症風險族群，且沒有對照組可證實其關聯性，而大型研究中發現，其實「降低血脂」反而可以降低失智症罹患風險。

每個人都擔心健檢報告上膽固醇過高，增加心肌梗塞的風險，但秀傳醫療體系追蹤長達8年，院內就醫的1萬多名長者，依照臨床失智評估量表（CDR）分類，失智評估愈嚴重者，低膽固醇血症（總膽固醇＜160）的占比愈高，最嚴重的CDR3的族群，近六成都有低膽固醇血症。整體而言有近46%長者皆患有「低膽固醇血症」。

不過，台灣心肌梗塞學會秘書長、北榮重症加護內科主任吳承學表示，透過事後蒐集資料分析的觀察性研究，會出現比較多誤差在其中，像是追蹤母體的患者，大多都是年紀大且心血管狀況不好的民眾，「本身就會使用降膽固醇藥物」。由於本來就是容易失智的族群，要如何判定是因為降太低才導致失智，其實難以證明。

吳承學表示，根據國際上大型的前瞻性研究，會有實驗組、對照組，並找族群特徵一樣與類似的研究母體，研究使用降血脂藥物與否對失智症的影響，發現膽固醇降低，反而可以降低失智症風險。

至於是否建議「總膽固醇應依照身體狀況控制在160到240mg/dL」之間，吳承學說，只看總膽固醇恐會忽略低密度膽固醇、高密度膽固醇以及三酸甘油脂的情況，無法擬定精準的治療目標。

吳承學表示，醫師會針對低密度膽固醇，也就是所謂的壞膽固醇進行控制，一般人、糖尿病患者都建議控制在130以下，心血管已出現疾病則控制在70以下，若糖尿病加上心血管疾病，則得控制在55以下。

失智症 膽固醇 風險

延伸閱讀

長照悲歌！高雄重症婦殺死失智老父 二審法官也不忍...改判12年

春節失智照顧必看6攻略　食衣住行困擾一次解決

不好好刷牙與失智有關嗎？ 陽明交大研究：重度牙周病、缺牙與失智相關，但不能簡化成刷牙能預防失智！

不好好刷牙出大事？ 陽明交大研究：重度牙周病、缺牙與失智相關

相關新聞

下周三冷氣團南下 小年夜、除夕各地更濕冷

把握今天好天氣，中央氣象署指出，明起一波微弱東北季風增強，北部局部短暫雨，周日減弱後，下周一起鋒面通過，明顯變天；下周三...

首筆護理夜班獎勵金發出 金額達2.01億396家醫院適用

首筆護理夜班獎勵發出！衛福部健保署已依各醫院去年11月三班護病比及申報資料試算，預先撥付今年1月護理人員夜班獎勵，總金額約2.01億、撥款至396家醫院，預計有逾萬人受惠，實際受惠護理人員數，則由醫院在本月20日前回填完畢，日後則是每月20日填報、月底赴前一個月的獎勵費用。

全面加薪！招新血...東元醫院護理師月薪上看7萬 藥師給百萬年薪

衛福部「三班護病比」新制將於3月1日上路，為鼓勵護理師留任，同時招攬新血加入，新竹縣東元綜合醫院宣布為護理師全面加薪，再...

統聯、北客「南港-花蓮」線即起聯合排班 每日班次砍半

客運業疫後人力不足問題仍未解決，加上不少中長途路線載客率不佳，統聯客運及台北客運宣布，即日起「南港-花蓮」路線實施聯合排...

北市計程車費率春節加30元 商圈停車最高每小時60元

春節連假將至，台北市交通局祭出春節前、返鄉、假期和收假4階段疏運政策，包括調整號誌、交通管制、大眾運輸班次加密與調度、加...

首例人類感染H10N5在陸 安徽、浙江旅遊建議維持2級

中國大陸出現新型A型流感（H10N5）人類感染病例，並且同時感染季節性流感H3N2。疾管署發言人羅一鈞表示，該案例為全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。