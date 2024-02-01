耳鼻喉科天天爆滿「候診1小時起跳」！網苦喊：等到睡著還過號

首筆護理夜班獎勵發出！衛福部健保署已依各醫院去年11月三班護病比及申報資料試算，預先撥付今年1月護理人員夜班獎勵，總金額約2.01億、撥款至396家醫院，預計有逾萬人受惠，實際受惠護理人員數，則由醫院在本月20日前回填完畢，日後則是每月20日填報、月底赴前一個月的獎勵費用。

2024-02-01 10:51