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耳鼻喉科天天爆滿「候診1小時起跳」！網苦喊：等到睡著還過號

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，從去年底開始，幾乎每家診所還沒開門就大排長龍，甚至開始掛號沒多久，就放出額滿的牌子，讓他無奈喊「最近看個醫生心很累」。資料照，記者趙容萱／攝影
一名網友分享，從去年底開始，幾乎每家診所還沒開門就大排長龍，甚至開始掛號沒多久，就放出額滿的牌子，讓他無奈喊「最近看個醫生心很累」。資料照，記者趙容萱／攝影

冬天是好發呼吸道傳染病的季節，近期流感與新冠疫情大爆發，導致診所經常人滿為患。對此，一名網友分享，從去年底開始，幾乎每家診所還沒開門就大排長龍，甚至開始掛號沒多久，就放出額滿的牌子，讓他無奈喊「最近看個醫生心很累」。貼文一出後，也引發廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「最近看診所都要一小時起跳？」為題，指出去年底就發現診所開放掛號沒多久，就放出看診額滿的告示牌。原以為這情況只會發生在大醫院，沒想到現在連診所都爆滿，就算幸運掛到號，看完也要一個多小時，光等看診等到崩潰。

貼文一出後，多數網友超有感，紛紛表示「我上次等到睡著，還過號」、「等一小時，看5分鐘」、「一小時算短的吧...」、「基本都是等20個，最多等過40多個的」、「之前感冒去掛號結果護理師說才開半小時就掛滿，超扯」、「我確診發燒還要現場掛號等兩小時」、「我家這邊診所也都排到外面…… 本來還以為在排什麼好康的」、「昨天看診前掛30號，等了2小時才看到」。

此外，也有部分網友分享，流感盛行期間，一定要戴口罩保護自己，紛紛表示「流感真的超強，口罩要戴」、「口罩戴好可以減少很多麻煩」、「大家再不戴口罩啊！」、「很多人都咳嗽還不戴口罩」、「戴口罩還真有用呀，一堆傻了」、「誰叫你出門不戴口罩」、「冬天流感本來就這樣，一定要戴好口罩」。

口罩 咳嗽 感冒 流感 疫情

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