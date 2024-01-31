雲林縣政府指中央無預警砍補助 文化部：支持不曾手軟

雲林縣政府今日發布新聞稿指出，「中央無預警砍補助」。評審委員會召集人、文化部政務次長李靜慧表示，文化部各項補助計畫皆由專業委員評審，過程公開透明可受公評。所指雲林國際偶戲節全無補助，主要是委員考慮縣市均衡及歷年度執行情形，提案縣市補助皆至多1案，雲林縣今年由「神工傳藝－雲林縣北港藝鎮文化季」獲補助。文化部也在核定補助時同步告知雲林縣，仍將盡可能在其他補助計畫中予以支持，不解雲林縣政府為何今日斷然發出新聞稿直指「中央無預警砍經費」。

此外，針對雲林縣政府表示藝文教育扎根補助少於往年，雲林縣在該項補助所獲金額為全國最高。文化部強調，對於雲林縣發展布袋戲文化的軟硬體補助，包含107年核定布袋戲傳習中心5億元等，「文化部支持不曾手軟」。

文化部表示，文化部補助地方文化特色及藝文人口培育計畫，共分「台灣文化節慶」、「藝文教育扎根」、「場館營運升級」等3項補助，其中雲林縣於「台灣文化節慶」提出113-114年度神工傳藝－雲林縣北港藝鎮文化季、2024 雲林國際偶戲節、2024成龍濕地流動藝術饗宴等3項計畫；「藝文教育扎根」提出113年雲林縣藝文教育扎根發展計畫－圓夢尖兵布袋戲植根推廣1項計畫。

經評審委員會決議，考量補助資源有限、縣市平衡發展等因素，對於提案縣市補助都僅補助1案。委員會經嚴謹討論認為，雲林縣辦理國際偶戲節已有既定規模且能穩定發展，並具備整合在地資源挹注、異業合作能量，應可由雲林縣政府持續發展。因此，今年評審結果由具發展能量及未來性的「神工傳藝－雲林縣北港藝鎮文化季」獲得250萬元補助，在11縣市合計2520萬元補助中，雲林縣補助金額高於各縣市補助平均值。此外，文化部106-113年「台灣文化節慶」補助雲林縣共5820萬，為全國第2高。

至於「藝文教育扎根」補助，文化部表示，委員會在考量縣市均衡前提下，共計13縣市、補助總額2350萬元，「113 年雲林縣藝文教育扎根發展計畫－圓夢尖兵布袋戲植根推廣」獲350萬元補助，為全國最高。

李靜慧強調，各縣市補助絕無所謂「城鄉差距」，對於雲林縣長年推動布袋戲文化，文化部亦持續予以大力支持，包含國際偶戲節106-112年共補助2800萬元、107年度核定補助雲林縣5億元興建布袋戲傳習中心，原訂今年應落成啟用，但因進度嚴重落後目前僅達28.6%，文化部亦沒有中斷經費補助持續予以支持。

針對雲林縣政府所提文化部補助「台南400」經費達上億元，文化部亦強調，「台南400」經費補助項目主要為文資場域重建或修復，與節慶、人才培育類補助並不相同，也沒有排擠問題。