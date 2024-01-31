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雲林縣政府指中央無預警砍補助 文化部：支持不曾手軟

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
雲林縣長張麗善指出，雲林在推動布袋戲文化傳承的努力與提振布袋戲傳統產業成果有目共賭，文化推展需要中央與地方共同努力，但近年中央在藝文教育扎根計畫等經費逐年驟減，對縣府在文化推廣上造成相當衝擊。圖為斗六石榴國小布袋戲班演出情形。圖／中央社
雲林縣長張麗善指出，雲林在推動布袋戲文化傳承的努力與提振布袋戲傳統產業成果有目共賭，文化推展需要中央與地方共同努力，但近年中央在藝文教育扎根計畫等經費逐年驟減，對縣府在文化推廣上造成相當衝擊。圖為斗六石榴國小布袋戲班演出情形。圖／中央社

雲林縣政府今日發布新聞稿指出，「中央無預警砍補助」。評審委員會召集人、文化部政務次長李靜慧表示，文化部各項補助計畫皆由專業委員評審，過程公開透明可受公評。所指雲林國際偶戲節全無補助，主要是委員考慮縣市均衡及歷年度執行情形，提案縣市補助皆至多1案，雲林縣今年由「神工傳藝－雲林縣北港藝鎮文化季」獲補助。文化部也在核定補助時同步告知雲林縣，仍將盡可能在其他補助計畫中予以支持，不解雲林縣政府為何今日斷然發出新聞稿直指「中央無預警砍經費」。

此外，針對雲林縣政府表示藝文教育扎根補助少於往年，雲林縣在該項補助所獲金額為全國最高。文化部強調，對於雲林縣發展布袋戲文化的軟硬體補助，包含107年核定布袋戲傳習中心5億元等，「文化部支持不曾手軟」。

文化部表示，文化部補助地方文化特色及藝文人口培育計畫，共分「台灣文化節慶」、「藝文教育扎根」、「場館營運升級」等3項補助，其中雲林縣於「台灣文化節慶」提出113-114年度神工傳藝－雲林縣北港藝鎮文化季、2024 雲林國際偶戲節、2024成龍濕地流動藝術饗宴等3項計畫；「藝文教育扎根」提出113年雲林縣藝文教育扎根發展計畫－圓夢尖兵布袋戲植根推廣1項計畫。

經評審委員會決議，考量補助資源有限、縣市平衡發展等因素，對於提案縣市補助都僅補助1案。委員會經嚴謹討論認為，雲林縣辦理國際偶戲節已有既定規模且能穩定發展，並具備整合在地資源挹注、異業合作能量，應可由雲林縣政府持續發展。因此，今年評審結果由具發展能量及未來性的「神工傳藝－雲林縣北港藝鎮文化季」獲得250萬元補助，在11縣市合計2520萬元補助中，雲林縣補助金額高於各縣市補助平均值。此外，文化部106-113年「台灣文化節慶」補助雲林縣共5820萬，為全國第2高。

至於「藝文教育扎根」補助，文化部表示，委員會在考量縣市均衡前提下，共計13縣市、補助總額2350萬元，「113 年雲林縣藝文教育扎根發展計畫－圓夢尖兵布袋戲植根推廣」獲350萬元補助，為全國最高。

李靜慧強調，各縣市補助絕無所謂「城鄉差距」，對於雲林縣長年推動布袋戲文化，文化部亦持續予以大力支持，包含國際偶戲節106-112年共補助2800萬元、107年度核定補助雲林縣5億元興建布袋戲傳習中心，原訂今年應落成啟用，但因進度嚴重落後目前僅達28.6%，文化部亦沒有中斷經費補助持續予以支持。

針對雲林縣政府所提文化部補助「台南400」經費達上億元，文化部亦強調，「台南400」經費補助項目主要為文資場域重建或修復，與節慶、人才培育類補助並不相同，也沒有排擠問題。

雲林 文化部 布袋戲

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